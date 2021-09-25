«Партия Зеленского переходит к шантажу и гоп-стопу» – «ЗН»

25.09.2021 12:15 (Мск), Киеве, Ольга Козаченко

Новости Украины

Принятый украинским парламентом так называемый антиолигархический закон на самом деле будет работать в интересах близких к власти олигархов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели»,

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«Рычаги влияния Зеленского систематически клинит, авторитет хромает на обе ноги, с идеями и смыслами — беда, с кадрами — катастрофа. Логично, что единственное, вокруг чего объединилась эта политическая сила, — деньги. И вот как «повезло», закон об олигархах создает исключительные возможности не только для «медиарейдерства», но и для банального шантажа и гоп-стопа, устранения конкурентов «на заказ», передела рынков и «кормушек». Жаль, что все это не будет иметь ничего общего с деолигархизацией», – отмечается в статье.

Издание продолжает, что с частью олигархов уже достигнуты некоторые договоренности, указывая, что глава паралментской фракции правящей партии Давид Арахамия не случайно хлопотал о специальной процедуре рассмотрения этого законопроекта во втором чтении.

«Специальность» эта предполагала невозможность обсуждения, а в итоге, и принятия в ходе рассмотрения каких-либо поправок, кроме согласованных профильным комитетом. То есть гарантировала всем заинтересованным, что закон будет принят без сюрпризов. И судя по тому, что во время первого чтения проект горячо поддержали и президентские «слуги», и «коломойский Майбах», и «веревская Довіра», по крайней мере этих заинтересованных финальный результат не разочарует», – резюмирует «ЗН».

В соответствии с принятым законом к олигархам будут относить лиц, имеющих порядка 2.3 миллиардов гривен, владеющих СМИ и оказывающихи политическое влияние. При этом решение, кого считать олигархом, будет принимать не суд, а возглавляемый президентом СНБО. Кроме того, в соответствующем реестре будут указываться не только олигархи, но и контактировавшие с ними госчиновники.

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