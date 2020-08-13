Партия Зеленского спасается от позора в Донбассе военной диктатурой

13.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Отказ украинской ЦИК в проведении выборов на подконтрольной Киеву части Донбасса связан с чрезвычайно низким уровнем популярности на этих территориях президентской партии «Слуга народа», а также стремлением оставить власть на местах за военно-гражданскими администрациями.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Думаю, что очевидно, зачем это делается – понятно, что не хочется проигрывать, причём, вчистую. Ясно, что там шансы получить не то что пристойный результат, а вообще какой-то – они будут точно не на втором месте, представители партии «Слуга народа». Очень не хочется позориться, поэтому лучше отменить выборы.

Но логики в этом нет. Когда были президентские и парламентские выборы и не было никакого перемирия, то выборы всё равно провели. А сейчас вроде перемирие, жёсткие слова, что будем придерживаться. Это никак не объяснишь, кроме: мы боимся проиграть, поэтому давайте отменим выборы и всё», – заявил Погребинский.

«Президент сам туда ездил с инспекционной поездкой в этот самый Бахмут, где выборы нельзя проводить. Президенту там ходить можно, а выборы людям у себя дома – нельзя прийти к избирательному участку, это просто смешно», – отметил эксперт.

Второй причиной отказа Донбассу в проведении выборов он назвал позицию военно-гражданских администраций.

«Поскольку речь идёт о том, что ЦИК говорит: мы опираемся на информацию, которую получили от военно-гражданских администраций – так они сидят там на хороших должностях, они хотят там и остаться. Им вообще не надо, чтобы прекращались обстрелы, я уже не говорю о том, что им не надо терять должности, терять позиции.

У меня нет документальных свидетельств, но в СМИ масса информации о том, какие сумасшедшие деньги зарабатывают военные администрации на разного рода незаконных операциях, связанных с таможенными и другими делами на линии соприкосновения. Поэтому всё понятно, зачем это делают. Я всё-таки очень надеюсь, что выборы там будут проведены», – сказал Погребинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее такую отмену проведения выборов связали с намерением Зеленского установить диктатуру на оккупированной Киевом части Донбасса.