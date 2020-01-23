Партия Зеленского вновь оправдывается перед нациками – на этот раз за Давос

23.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Вечером в среду на Украине вспыхнуло сразу два новых скандала – причиной стало интервью российским журналистам на форуме в Давосе, которое дал глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Общение с репортерами «страны-агрессора» по-прежнему считается табу в Киеве, где совсем недавно другого депутата партии Владимира Зеленского травили за участие в российском ток-шоу.

Более того, Арахамия позволил себе подвергнуть сомнению успешность соглашения об ассоциации с ЕС, подписание которого в свое время спровоцировало переворот на Украине и последующую гражданскую войну.

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«Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой «гармонизации законодательства». Однако я считаю, что для Украины это не правильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам. Если мы гармонизуемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении», – сказал Арахамия.

Это высказывание Арахамии тут же было раскритиковано лагерем Петра Порошенко, где главу фракции Зеленского сравнили с беглым премьером Николаем Азаровым, в 2013 году указывавшим на невыгодность соглашения об ассоциации.

Партии Зеленского пришлось в очередной раз экстренно оправдываться перед националистами, утверждая об ошибке перевода и вырванной из контекста фразе, а также заверять, что никакой смены курса не будет. «Я за договор про Ассоциацию с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями… Евроинтеграции быть», – заверил Арахамия в специальном заявлении.

Депутат Максим Бужанский дал понять, что произойдёт, если команда Зеленского и далее намерена подчиняться каждому окрику националистов.

«Что-то мы такое ранее подписали, в Ассоциации с ЕС, кажется, как всегда, не читая. И оказалось, что цену на сигареты мы должны довести до европейского уровня, 6-8 евро за пачку. Да, да, вы тоже, наверное, представили эти радостные очереди к сельским магазинам, где каждый достает сто евро и говорит: «дайте сигарет на неделю»… Так это сигареты, случай, казалось бы, не самый сложный», – отметил Бужанский.