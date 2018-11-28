29.11.2018, Брюссель, Владимир Гладков
 
Крым, НАТО, Россия, Украина
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Парубий: Больше кораблей и авиации НАТО в Черном море!

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.

Об этом глава украинского парламента заявил в ходе брифинга в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавинатора».

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«В ближайшее время мы увидим публичную реакцию Североатлантического совета. Я призвал увеличить количество самолетов в воздушном пространстве Черного моря и количество военных кораблей в Черном море, как гарантию безопасности и стабильности в Черном море. Собственно, это один из ключевых вопросов, который мы проговаривали с генеральным секретарем касательно последнего акта агрессии Российской Федерации против Украины», – сказал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление меджлисовского пропагандиста Айдера Муждабаева о том, что НАТО должно ввести эскадру своих кораблей в Азовское море через Керченский пролив, а если Россия не даст этого сделать, то заблокировать судоходство по проливу или закрыть для российского флота Босфорский пролив.

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