Парубий отчитался про «ментальную деоккупацию»

29.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский парламент прежнего созыва якобы сделал много «хорошего» для страны и народа.

Об этом в ходе первого пленарного заседания новой Рады заявил экс-спикер парламента, ныне – народный депутат от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принятыми законами мы дали старт системным реформам в стране. Это реформа децентрализации, которую я считаю одной из наиболее успешных в стране, образовательная, пенсионная и медицинская реформа. И я особо горжусь, что Верховная рада 8 созыва провела декоммунизацию – ментальную, идеологическую деоккупацию нашей страны. Запрещена пропаганда античеловеческих, нацистских и коммунистических режимов. И я убеждён – вы все поддерживает эти решения.

Стратегическим достижением Верховной рады 8 созыва считаю одобренный нами 25 мая 2019 года закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, мы шли к этому долгие годы. Мы законодательно расширили украиноязычное информационное и культурное пространство. Верховная рада Украины обеспечила ренессанс возрождения украинского кино, которое мы сегодня можем видеть в наших кинотеатрах. Мы установили обязательные элементы украинского языка в теле- и радиоэфирах», – сказал Парубий под бурные аплодисменты зала.

Также он приписал к достижениям предыдущего парламента реабилитацию и предоставление льгот украинским фашистам и коллаборантам прошлого века.

«Мы создали министерство по делам ветеранов. Законом установлен день украинского добровольца – 14 марта. Верховная рада приняла закон о предоставлении бойцам УПА статуса участников боевых действий, а также предоставила заслуженные льготы ля всех участников борьбы за независимость Украины в 20 столетии, всех жертвам нацистских преследований жертвам репрессий в 20 столетии», – похвалился экс-спикер парламента.