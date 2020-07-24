Парубий перепутал миллионы бегущих из Украины «заробитчан» с напугавшими Путина «украинскими партизанами»

24.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия не начала в 2014 году полномасштабное вторжение на Украину якобы из-за того, что президент Владимир Путин испугался «миллионов украинских партизан», которые готовы были начать войну по всем направлениям.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-спикер Верховной рады, депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин в 2014 году не начал полномасштабное вторжение на Украину потому, что мы показали такой уровень готовности, что, как я знаю, ему сообщали, что если они пойдут дальше вглубь Украины, партизанская война будет организовывать миллионы украинцев, которые будут воевать на всех уровнях и всех возможных и невозможных направлениях.

Они решили, что могут организовать свой план, как они говорят, «маленькими шагами», – сказал Парубий.

Как известно, в 2014 и 2015 годах из сообщений СМИ больше было слышно о бегущих из Украины «заробитчанах», которые пытались таким образом избежать мобилизации.

Напомним, в Киеве на протяжении шести лет продолжают периодически заявлять, что Россия готовится вот-вот напасть на Украину.