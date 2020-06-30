По граблям Порошенко: теряющие рейтинг «слуги» ухватились за «российскую угрозу»

30.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент России Владимир Путин подписал указ № 430 о призыве запасников ВС РФ для участия в военных сборах в 2020 году.

Об этом сообщили на официальном сайте лидера Российской Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данный документ предписывает гражданам РФ, находящимся в запасе, прибыть на военные сборы, а правительству и органам исполнительной власти – обеспечить надлежащее выполнение мероприятий, связанных с военными учениями. Указ вступает в силу с момента его официальной публикации.

Появление в СМИ документа вызвало в Киеве переполох. В частности, бывший так называемый «представитель президента Украины в АРК» Борис Бабин на своей странице в Facebook заявил, что это является скрытой формой массовой мобилизации в Вооруженные силы РФ запаса, на неопределенный срок и в неизвестном пока объеме.

«Ранее такие призывы в РФ происходили ежегодно, например, по указам от 11.06.16 N 283, от 19.04.17 № 179, от 19.03.18 № 114, от 21.02.19 № 70.

То, что сейчас эти сборы объявлены летом, а не весной, можно объяснить и карантинными мерами.

Но, на самом деле, крайне важно – другое. Все указанные выше предварительные ежегодные путинские указы предусматривали призыв запасных на сборы с четким сроком их проведения – до двух месяцев. А вот сегодняшний указ, впервые в этой серии за много лет, никаких сроков продолжительности призыва не устанавливает. Фактически им лица призываются властями РФ из запаса до особого распоряжения.

Таким образом, указ № 430 фактически можно считать скрытой формой массовой мобилизации в Вооруженные силы РФ запаса, на неопределенный срок и в неизвестном пока объеме.

Обычно в социально-географических условиях РФ полноценное насыщение войск призванными лицами стоит ожидать не раньше чем через месяц, а скорее всего, где-то дней через сорок-пятьдесят», – возмутился русофоб.

В свою очередь, член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко провёл параллели между предстоящими сборами и военными учениями, предшествующими миротворческой миссии ВС РФ в Грузии.

«Ясно, что это под учения «Кавказ-2020». Напомню, что учения «Кавказ-2008» плавно перешли в нападение на Грузию», – написал он в соцсети.

Истерика по поводу скорой российской агрессии не обошла стороной и киевское правительство. Так, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил о необходимости быть «ментально готовыми» к наступлению армии РФ.

«Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей», – сказал Бондар в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Заявление киевского чиновника в своём Telegram-канале прокомментировал российский политолог Семен Уралов. По его мнению, все эти заявления украинских чиновников, «патриотов» и экспертов являются всего лишь политической манипуляцией.

«Это заявление стоит рассматривать в контексте обрушения рейтингов президента Зеленского и «Слуги народа».

Никакого позитива по выходу из глубокого кризиса предложено не было: бандитов не разоружили, мира в обществе и порядка в государстве не наблюдается.

Поэтому единственное, что остаётся – вытащить из комода запыленную идеологему внешнего врага: «давайте сплотимся, иначе Россия нападёт».

Чем больше правящие элиты в Киеве продают «русскую угрозу», тем больше растет недоверие к ним. Поэтому можно только приветствовать такое поведение киевских элит – в конечном результате это приведёт к восстановлению доверия к России и русскому народу», – резюмировал Семен Уралов.