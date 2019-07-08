Парубий пообещал сорвать телемост и «ликвидировать врага»

08.07.2019, Киев, Игорь Петров

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал не допустить телемост, который собрались провести на этой неделе украинский телеканал Newsone и российский телеканал «Россия-24».

Об этом спикер заявил на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это откровенная провокация антиукраиснких сил. На шестом году от брутального вторжения российских «зеленых человечков», оккупации Крыма, о чем-то решили поговорить с врагами. Прошу СБУ немедленно отреагировать на нарушение законов Украины. Призываю Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос о лишении антиукраинского канала лицензии на вещание.

Они убивали и убивают украинцев, они убили 13 тысяч украинцев, а сегодня хотят об этом поговорить. Реакция государства на эту прямую попытку информационного прорыва врага должна быть жесткой настолько, чтобы в дальнейшем ни у кого даже мысли не возникало о возможности подобных действий. Враг, который окопался внутри и стреляет нам в спину, должен быть ликвидирован. Я убежден – телемост не имеет права быть проведен на этой неделе и когда-либо.

Мы должны мобилизовать все силы – и президент и правительство, и Верховная рада, чтобы не допустить проведения этого телемоста. Я убежден – он не состоится в стране, которая ведет войну против российского агрессора. Я сделаю все для того, мы сделаем все для того, чтобы он не состоялся. Это – информационная атака врага, которую мы должны вместе отбить. Плечом к плечу, как это было во все времена опасности украинского государство», – заявил Парубий.

Глава фракции «Блок петра Порошенко» Артур Герасимов также призвал не допустить проведения телемоста.

«Призываю власть, президента Зеленского, СНБО, СБУ сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Пока мы защищаем интересы Украины на международном уровне внутри страны реваншисты не прикрываясь ее разрушают», – сказал он в своем выступлении на совещании.

Прошу руководство Верховной рады срочно пригласить в Верховную раду руководство Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы мы услышали все относительно процедур противодействия поглощения украинских телеканалов страной-агрессором. Прошу АМКУ срочно рассмотреть процедуру приобретений этих телеканалов господином Медведчуком», – сказал Герасимов.

Как сообщал ПолитНавигатор, на 12 июля между Украиной и Россией запланирован телемост, который проведут телеканалы «Россия 24» и NewsOne и который пригрозили сорвать украинские неонацисты, выдвинувшие ультиматум президенту Зеленскому.