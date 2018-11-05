Парубий пригрозил наказанием атошникам
Заседание согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов в Верховной рады началось с акции депутатов в память умершей в больнице майданщицы Екатерины Гандзюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Несколько депутатов выстроились за креслом спикера держа листы бумаги с портретом покойной и надписью «Ее убили», а спикер Верховной Рады Андренй Парубий зачитал обращение.
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«Я должен начать согласительное совещание с грустного известия – вчера в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы №2 умерла известная общественная активистка, советница городского главы Херсона Екатерина Гандзюк. Безнаказанность порождает зло. Смерть Екатерины не должна остаться безнаказанной. Я призываю правоохранительные органы как можно быстрее установить не только исполнителей, но и всех заказчиков этого преступления», – сказал спикер.
Он также сообщили, что перед началом согласительного совета группа депутатов обратилась к парламенту с предложением создать временную следственную комиссию.
Думаю, по этому поводу все фракции могут высказать свою позицию» – заявил Парубий.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, Гандзюк плеснули в лицо кислотой участники так называемой “АТО”, воевавшие в Донбассе.
В настоящий момент по делу проходит пять человек, в се пятеро – члены неонацистской «Украинской добровольческой армии» Яроша.
Метки: Андрей Парубий, Екатерина Гандзюк
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