Парубий сообщил, что Зеленский мечтает сделать с Путиным

24.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский осознает катастрофическое падение своих рейтингов, поэтому вся надежда – на тайные договоренности с Владимиром Путиным, чтобы вернуть былую популярность на фоне прекращения боевых действий в Донбассе.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-спикер Верховной рады, депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парубий пожаловался, что в последнее время в Киеве массово проходят суды над героями Майдана вроде Петра Порошенко, Татьяны Черновол, подозреваемыми в убийстве Павла Шеремета АТО-шниками и т.д.

При этом, признал сам Парубий, эти дела не имеют никаких перспектив – майданщики прекрасно знают, что никто из них не будет посажен за решетку.

«Они судят украинских патриотов, украинскую оппозицию. В чём цель? Ни одно из этих дел не имеет перспективы, но это способ дискредитации украинской политики. А открыто ли хоть одно уголовное дело против Медведчука, Рабиновича, против Бойко, против пророссийских политиков, против Шария? Наоборот. Это невидимые союзники», – возмутился Парубий.

Он выразил уверенность, что таким образом Владимир Зеленский пытается угодить Москве и в первую очередь – российскому президенту Владимиру Путину, который запросто может спасти падающий рейтинг своего украинского коллеги.

«Я думаю, это и осознанно, и неосознанно. Зеленский – это человек, который, в первую очередь, не понимает Украину, которому «какая разница». Полное непонимание того, что такое государства, какая цель этого государства. А вокруг есть сознательные агенты.

И, по большому счёту, у него глубоко в душе «совок». Такой себе советский гражданин – они бывают как 80-летние, так и молодые. Вот такой и Зеленский.

Он хочет понравиться Путину – у него есть такая маниакальная идея, поскольку он не способен к управлению, у него есть идея добиться мира, выйти и сказать «Украины, я принёс вам мир». И все скажут: «Ты хороший президент». Он ведь видит, как рейтинги падают.

«Но этого невозможно добиться без Путина. И все эти его вечные попытки понравиться Путину, заглянуть ему в глаза, найти там какой-то мир, приводят к сознательному желанию уничтожения украинского лагеря, уничтожения украинских ценностей, чтобы понравиться Путину и сказать: «Какой я хороший, все твои желания использую, подари мне мир». Но это иллюзия», – резюмировал Парубий.