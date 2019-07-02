02.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Политика, Сюжет дня, Украина
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Парубий требует вернуть имена гитлеровских коллаборационистов на карту Киева

Киевские власти повторно вынесут на рассмотрение депутатов горсовета вопросы о присвоении улицам столицы имен боевиков ОУН-УПА.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил председатель Верховной Рады, националист Андрей Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам всем вместе нужно занимать четкую позицию, чтобы эти решения суда не могли вступить в силу. Я убежден, что решение о переименовании проспекта Бандеры и улицы Шухевича будет отменено в апелляции, и я убежден, что Киевский городской совет повторно примет это решение для того, чтобы поставить точку в этой дискуссии», – заявил Парубий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Окружной административный суд Киева признал незаконным переименование столичных проспектов – Московского и Николая Ватутина – после Евромайдана получивших имена пособников гитлеровцев Бандеры и Шухевича.

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