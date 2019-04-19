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19.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
politics, Выборы, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
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Парубий запугивает избирателей союзом Зеленского с кумом Путина

Спикер ВР Украины Андрей Парубий запугивает избиратеоей приходом «реваншистских» сил, у которым он относит партию «Слуга народа» и «Оппозиционную платформу – За жизнь», которые сейчас являются лидерами рейтингов.

Об этом Парубий заявил в ходе интервью подконтрольного Порошенко пропагандистского телеканала «Прямой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я о парламентских выборах думал и думаю не менее, чем о президентских. Потому что также, как мы видим угрозу реванша на президентских, не меньшей является угроза и на парламентских.

Мы видим большие риски. Последняя социология: на первом месте «Слуга народа», на втором месте Бойко, Рабинович и Медведчук… Исключаете ли вы коалицию Бойко со «Слугой народа»? Извините, Лёвочкин уже там сидит в штабе и работает. Там же работают представители и Фирташа в том штабе. Я думаю, там очень быстро найдут между собой вза имопонимание. Очень быстро найдут», – отметил он.

Также Парубий подчеркнул, что не видит человека, который ставит своей задачей прекращение огня в Донбассе (видимо подразумевая Зеленского, высказывавшего данный тезис – прим. ред.), главнокомандующим украинской армии.

«И когда сегодня мы смогли сделать мощную, сильную украинскую армию, которая сдерживает агрессора, а кто-то говорит: «Главное, нужно перестать стрелять». Я себе не представляю, как этот человек может быть на должности главнокомандующего, как такой человек может защищать страну. А страна – это не абстракция. Это наши дети, наши семьи, наши жёны, которые сегодня защищены надёжной стеной и украинской армии, и дипломатического мира, который объединился вокруг защиты Украины. Всё это может быть разрушены в один день, разрушено неправильным выбором 21 апреля», – добавил спикер ВР.

Не забыл он разъяснить и слухи по поводу роспуска Верховной Рады, что, по его мнению, невозможно и с юридической, и с политической точки зрения.

«Юридически скажу вам, это невозможно. 27 мая заканчивается любой срок для того, чтобы сделать такой сценарий возможным. Я очень хорошо знаю все тонкости украинского законодательства. Я очень хорошо знаю, как некто хотел бы демонизировать парламент, сделать сценарий дестабилизации. Я скажу только одно: этого не будет. Для этого нет ни политических, ни юридических оснований. Это невозможно, какой бы не был результат президентских выборов», – резюмировал Парубий.

Наблюдатели в Киеве отмечают, что такие заявления являются частью предвыборной технологии штаба Порошенко, выставляющего Зеленского «агентом Кремля», чтобы снизить его популярность в народе.

Напомним, как уже сообщал “ПолитНавигатор”, ранее группа юристов, сотрудничаюших с бвшим замглавы алминистрации Виктора Януковича Андреем Портновым намерена предложить будущему президенту Владимиру Зеленскому “комплексную программу” по отстранению спикера ВРУ Андрея Парубия.

“Друзья, ну и надо сразу с Парубием заканчивать. Государство при новом президенте должно быть представлено совсем новыми людьми. Не может в одном телевизионном кадре появиться новый президент с 70 процентов поддержки и глупое Чикатило во главе парламента с нулём. Надо по нему быструю и комплексную программу. Будем предлагать”, – написал он.

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