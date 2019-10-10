Парубий заверещал об угрозе ареста

10.10.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый украинский президент Владимир Зеленский и его команда якобы поддерживают «марионеток Кремля», стремящихся отдать под суд Петра Порошенко, Андрея Парубия, и других лидеров Майдана.

Об этом в эфире подконтрольного структурам Петра Порошенко телеканала «Прямой» заявил бывший глава Верховной Рады восьмого созыва Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Никогда дела, которые инкриминирует Портнов, не дошли бы до каких-либо решений, если бы не невидимая, негласная поддержка действующей власти. Портнов – это ширма, гавкающая собачка. Никогда бы не было никаких действий по тем делам, если бы не было, иногда невидимого и негласного, влияния на суды и правоохранительные органы, которые коррелируются с Офиса президента.

Портнов писал это и пять лет назад, и пишет сегодня. А я ещё Азарова иногда читаю, они что писал, то и пишет: «Надо посадить Порошенко, Парубия, иначе люди никогда не поверят, что в стране изменения». То же самое говорит и Портнов, просто повторяет, как попугай.

Но деятельность Портнова стала возможной только при этой власти. рекомендации Азарова стали возможными только при этой власти. Только при это власти ГБР смогло открыть дело, где указано, что Парубий организовывал незаконные вооруженные формирования для организации беспорядков в Одессе», – сказал он.

После чего Андрей Парубий рассказал о своём вкладе в украинский госпереворот 2014 года, и попытался обвинить нынешнюю власть в ненависти к Майдану.

«Вдумайтесь – организация незаконных вооруженных формирований тогда, когда я делал всё возможное и организовывал первые добровольческие батальоны, когда полиция бездействовала, и «Самооборона Майдана» в Киеве выполняла просто функцию правоохранителей. И теперь, оказывается, «Самооборона Майдана», добровольческие батальоны, все, кто был на Майдане – это, оказывается, были незаконные вооруженные формирования.

И когда встаёт вопрос как эту власть оценивать, мне кажется, она очень глубоко ненавидит Майдан, наших воинов и добровольцев, так она это видит и оценивает. И это оценивание полностью совпадает с российскими оценками», – возмутился Парубий.