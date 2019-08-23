Парубия берут в оборот за бойню в Одессе

23.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

В украинские правоохранительные органы на спикера Верховной рады Андрей Парубия подано заявление по факту его причастности к убийству одесситов 2 мая 2014 года.

Об этом в своем блоге пишет экс-заместитель главы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов.

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По его словам, пока правоохранительные органы проводят следственные действия и допросы экс-президента Петра Порошенко, пришло время «дать оценку и переосмыслить расследование обстоятельств массовой казни в Одессе 02 мая 2014 года».

Юрист отмечает, что обратился в Государственное бюро расследований с заявлением о совершении Парубием преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 294, ч.2 ст. 258, ст. 263 УК Украины – организации массовых беспорядков, причинивших гибель людей, осуществлении террористического акта – применения оружия, взрывов и поджогов для запугивания населения, политических и иных целей и незаконное ношение, хранение, приобретение и передачу огнестрельного оружия без специального разрешения.

«В рамках этого дела нужно будет получить санкции на все телефонные коммуникации тех лет основных организаторов убийств, изучить цель прибытия Парубия в Одессу, предмет его совещаний с оперативным военным командованием, силовиками, пограничниками и чиновниками областной администрации.

Необходимо проанализировать публичные высказывания его тогдашних сообщников о поставке оружия, бронежилетов и готовности открывать огонь. Необходимо также расследовать обстоятельства систематической неявки Парубия на заседания парламентской ТСК, созданной для изучения этой трагедии и непредоставления по её требованию документов», – пишет Портнов.

Он добавил, что цель этого заявления – «на десятки лет искоренить систему, при которой чиновник может совершать убийства, насилие, грабежи и мародёрство без ответственности за содеянное».

«Привлечение организаторов этих убийств к суду будет уроком для всех будущих поколений. Сегодня Парубий уже не может влиять на следствие, поэтому нужно с потрохами вывернуть его наизнанку», – резюмирует Портнов.

Украинские политики неоднократно отмечали, что убийства людей 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе курировал Парубий, в то время занимавший пост секретаря СНБО Украины.

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