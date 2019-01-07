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07.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Украина, Церковь
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Парубия застукали с мужчиной

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обратила внимание на видеокадры из Стамбула, где на церемонии вручения т.н. томоса спикера Верховной Рады Андрея Парубия прилюдно гладил мужчина.

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Бородатым мужчиной, который перед телекамерами хотел погладить свиток с томосом, но вместо этого продемонстрировал нежные чувства по отношению к главе парламента, оказался фигурант разгоревшегося на днях скандала.

Это уголовный авторитет из Днепропетровска Александр Петровский (это фамилия отчима, настоящая фамилия Налекрешвили, более известен в криминальных кругах под кличкой «Нарик»).

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