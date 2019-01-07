07.01.2019, Киев, Михаил Рябов
Парубия застукали с мужчиной
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обратила внимание на видеокадры из Стамбула, где на церемонии вручения т.н. томоса спикера Верховной Рады Андрея Парубия прилюдно гладил мужчина.
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Бородатым мужчиной, который перед телекамерами хотел погладить свиток с томосом, но вместо этого продемонстрировал нежные чувства по отношению к главе парламента, оказался фигурант разгоревшегося на днях скандала.
Это уголовный авторитет из Днепропетровска Александр Петровский (это фамилия отчима, настоящая фамилия Налекрешвили, более известен в криминальных кругах под кличкой «Нарик»).
Метки: Автокефалия, Андрей Парубий
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20:28 6 январяВ центре Питера проукраинский либераст устроил одиночный пикет – ослы заинтересовались
8:03 6 январяОт Лаврова требуют объясниться о слухах по сдаче Курильских островов
6:34 6 январяЗапад выиграл новую битву у России
5:12 6 январяФильм «Т-34»: Осторожно, суррогат!
22:27 5 январяВ Москве напомнили торгующемуся Лукашенко о судьбе Януковича
22:08 5 январяБелоруссия: Не проспать как Украину Черномырдин с Зурабовым
19:10 5 январяВ Киеве опасаются, что сейчас прилетит от Путина в украинские ворота
14:10 5 январяПираты захватили 23 гражданина России
0:57 5 январяОпубликованы имена исполнителей теракта против Крыма
22:09 4 январяТрамп сталкивает Россию и Турцию
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12:43 4 января«Они выйдут на Киев» – Украина ожидает удара со стороны Белоруссии
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23:12 2 январяНовая трасса «Таврида» в Крыму: О чём заранее нужно знать
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