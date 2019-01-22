ПАСЕ осознала свою ошибку в отношении России
Парламентская ассамблея считает украинскую делегацию срывающим рабочий процесс позором.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Там [в Страсбурге] украинскую делегацию считают позором ПАСЕ, и считают, что они прямо срывают работу Совета Европы. В руководстве Совета Европы крайне раздражены действиями Украины», – утверждает эксперт.
На замечание о том, что раздражены украинцами, а права голоса лишили Россию, политолог отметил, что в ПАСЕ осознали свою ошибку в поведении по отношению к РФ.
«Они тогда лишили, а сейчас уже поняли, что это была ошибка. Но назад собрать это большинство, чтобы как-то проголосовать за возвращение российских делегаций, у них никак не получается», – добавил Марков.
Напомним, ранее ПАСЕ лишила украинскую делегацию членства в нескольких комитетах Совета Европы.
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Метки: ПАСЕ, Сергей Марков
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