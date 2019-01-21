ПАСЕ отомстила украинской делегации, доставшей всех своей русофобией

21.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина лишилась членства в нескольких комитетах ПАСЕ из решения Бюро ПАСЕ внести изменения в правила формирования комитетов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иногда кухню ПАСЕ, со всеми пятнами, приходится показывать. В условиях жесткого противодействия ценностям и справедливости украинской делегации приходится работать все время. Поэтому месть всегда «прилетает». Мелочная за вновь сорванные планы по возвращению РФ. Кстати, срочные дебаты по Керчи тоже пытались сбить. Благодаря нашей работе – безуспешно. Будем бороться и дальше», – написал он, прикрепив ссылку на соответствующую новость «Европейской правды».

Украинский нардеп и член украинской делегации Алексей Гончаренко также назвал исключение украинских делегатов из комитетов ПАСЕ «местью» Киеву за антироссийскую позицию.

«Это такая мелкая месть Украине за нашу позицию, что мы не допустили изменения правил и процедур ПАСЕ, чтобы не допустить сюда россиян без санкций, что, очевидно, принесло бы хорошие финансовые награды организаторам всей этой схемы. Поэтому сейчас это такая маленькая месть, но в конечном итоге в этих комитетах все равно будут украинцы. Возможно и будет меньше, чем было до этого, но это не помешает нам и дальше влиять и достигать необходимых для Украины результатов», – заявил он.

Отметим, что украинские делегаты потеряли места в регламентном комитете ПАСЕ и в комитете по выборам судей ЕСПЧ. При этом именно в регламентном комитете ПАСЕ ведется работа по внесению изменений к регламенту, которые должны ослабить санкционное давление на РФ и помочь ей вернуться в Ассамблею.

Напомним, ранее киевский политолог Владимир Воля по итогам решения Бюро ПАСЕ сделал вывод, что в Ассамблее признали не соответствующей действительности квалификацию «Открытая российская агрессия» и не поддержали тезис о «срыве мирного процесса».