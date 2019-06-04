ПАСЕ предпочла состоятельную Россию нищей Украине

04.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Принятое комитетом министров Совета Европы постановление, которое позволяет российской делегации вернуться в ПАСЕ, говорит о правильной позиции РФ по отношению к Западу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с Советом Европы показывает нам, что жесткая и принципиальная позиция России по отношению к Европе всегда достигает результата.

Они нас лишили права голосовать, мы сказали: «Почему мы должны платить деньги в организацию, в которой не имеем права голосовать?». Более того, мы сказали: «Почему мы должны признавать решения генсека Совета Европы, генерального секретаря, если мы не можем голосовать за него? Пошли прочь». Они ответили: «Хорошо, извините, были не правы, давайте как-нибудь по-другому», – отметил эксперт.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский подтвердил серьёзные подвижки в деле возвращения России в ПАСЕ, однако подчеркнул, что праздновать победу пока что рано.

«Я не могу сказать, какие настроения у украинских «братьев». Но судя по прессе и отзывам, которые вы только что дали в программе, настроения полу истеричные и настроения устроить очередной крестовый поход против нас. Но времена меняются, это показали решения последнего комитета по регламенту, который опирался на импульс, который был придан хельсинской министерской встречей. А в Хельсинки было точно сказано о равенстве прав и обязанностей всех государств-членов Совета Европы в двух уставных органах – комитете министров и парламентской Ассамблее.

Настроения меняются в сторону реализма, и последние решения комитета по регламенту, по сути, исключают из списка санкций ключевые вопросы голосования, представительства, права выступать и вносить свои предложения. Это очень важно, теперь надо, чтобы Парламентская ассамблея, на своём открытии 2 июня, подтвердила решение Комитета по регламенту. По сути это, конечно, большой сдвиг, но на данном этапе не будем играть марш победителей из оперы Верди «Травиата», надо довести дело до конца», – добавил он.