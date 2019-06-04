Украина смирилась с возвращением России в ПАСЕ

04.06.2019

Украина была готова к тому, что будут восстановлены полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Об этом в интервью украинским СМИ заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

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«Мы были готовы к этому решению, поскольку во время голосования несколько недель назад мы голосовали против и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование произошло не так, как мы того хотели», – сокрушается чиновник.

Также он добавил, что Украина поменяет свое отношение к ПАСЕ.

«В данном случае с нашей стороны, скорее всего, будет коррекция отношения к этой организации, поскольку мы считали, что Совет Европы должен обеспечивать, прежде всего, права человека и основные положения функционирования демократии. К сожалению, Россия этого не делает, и западные страны ей это прощают», – резюмировал Боднар.

В 2014 году российскую делегацию лишили в ПАСЕ права голоса, после чего Москва отказалась платить взносы в организацию.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Комитет министров Совета Европы принял постановление, которое позволяет российской делегации вернуться в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре, из-за чего глава МИД Украины Павел Климкин устроил демарш.

Кроме того, главы Германии и Франции поддержали в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ.