ПАСЕ приняла две антибелорусские резолюции – громче всех кричал Гончаренко

21.04.2021, Страсбург, Константин Серпилин

Новости Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла две резолюции по ситуации в Белоруссии, в которых требует от Минска провести ряд внутренних реформ и призывает к санкциям за «нарушение прав человека».

Соответствующее решение было принято в ходе весенней сессии ПАСЕ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе обсуждения с резкой критикой Белоруссии выступил член украинский делегации в ПАСЕ, одиозный депутат и русофоб Рады Алексей Гончаренко.

«Сегодня мы можем принять действительно сильные резолюции. Что происходит в Белоруссии? Диктатор Лукашенко узурпировал власть и убивает собственных граждан. Десятки тысяч находятся за решёткой, сотни политических узников.

Сейчас Белоруссия как концлагерь в центре Европы. То, что делает с людьми у себя в стране – ужасно», – кричал он.

Украинца поддержал член британской делегации в ПАСЕ Джон Хауэлл. Кроме того, он подчеркнул, что если бы Белоруссия находилась в ПАСЕ – её бы исключили из этой организации, а также призвал политиков других стран на деле поддержать белорусских «оппозиционеров».

«Белоруссия не является членом нашей организации. Если бы она была, то в свете происходящего она была бы отсюда исключена. Это совершенно недопустимые действия – мы все видели, как там разгонялись протесты, многие участники были необоснованно арестованы, подвергались пыткам.

В этой стране очень много проблем с правами человека, и эти проблемы нуждаются в решении. Этому никак не может помочь ЕСПЧ, но мы должны предпринять усилия со своей стороны.

Также мы призываем, чтобы каждый взял на себя поддержку кого-то одного из участников протеста», – призвал Хауэлл.

После обсуждений, которые состояли исключительно из критики Белоруссии и президента Александра Лукашенко, депутаты перешли к голосованию за две антибелорусские резолюции.

В первом документе ПАСЕ диктует Минску, как «правильно» реформировать избирательную систему.

«ПАСЕ призывает разрешить национальным и международным наблюдателям выполнять свою работу эффективно и беспрепятственно, обеспечив им возможность просить у членов избирательной комиссии участка списки избирателей, присутствовать при проверке подписей за выдвижение кандидатов. А также обеспечить им доступ к хранилищу бюллетеней и ящиков для голосования во время досрочного голосования, в том числе в нерабочее время», – сообщается в тексте резолюции.

Во второй резолюции ПАСЕ призывает Минск «освободить политических заключенных», «провести демократические выборы в этом году», прекратить «пытки против противников режима» и привлечь к ответственности тех, кто их осуществлял. Также Белоруссии рекомендуется подписать и ратифицировать факультативный протокол конвенции ООН против пыток и Римский статут Международного уголовного суда (МУС), снять все ограничения на работу СМИ и как можно скорее упразднить смертную казнь. Кроме того, в этой резолюции призывается ввести новые санкции против Белоруссии.

«Ассамблея призывает страны-члены Совета Европы применить в своих судах принцип «универсальной юрисдикции» по фактам пыток, а также ввести целевые санкции по своим «спискам Магнитского» против лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека», – говорится в документе.

После чего в ходе голосования обе резолюции поддержали 103 и 102 государства, соответственно. Оба решения были приняты.

Отметим, что в ходе всего двухчасового заседания ни разу не была упомянута подготовка к покушению на белорусского президента Александра Лукашенко и его семью, которую российские и белорусские спецслужбы вскрыли накануне.