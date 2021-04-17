Угроза убийства Лукашенко: Названа причина арестов КГБ Белоруссии в Москве

17.04.2021, Москва, Елена Острякова

КГБ Белоруссии заявил, что арестованные в Москве и доставленные в Минск политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович проходили по уголовному делу об организованной группе террористической направленности.

«Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси, членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем», – сказал глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О готовящемся на него покушении в субботу рассказал журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В планах захват ребенка. Одного, второго, как получится, посадим в погреб. Кстати, в гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они привели, нам показали, как они это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей», – рассказал Лукашенко.

Он пояснил, почему стала возможна работа оперативных групп КГБ в Москве – была его личная договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме. Не дай Бог – ответ будет жесточайшим. Мы их захватили в Москве. Они побоялись, из США летела агентура – какой-то Зенкович. Мы их отслеживали. Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли и в тайники спрятали. Они уехали в Москву. Там еще были Костусев и Федута, и ряд других. Я попросил президента России, Тертель – своего коллегу, Сашу Бортникова, ФСБ. И мы их там взяли», – сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Путин в разговоре с Байденом поднял вопрос о подготовке покушения спецслужбами США на президента Белоруссии, но не получил ответа. В подготовке покушения на себя он обвинил высшее руководство США.

«Меня удивляет другое – почему американцы себя так ведут. Ведь дать задачу устранить президента не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы», – сказал Лукашенко.

Сразу после заявления Лукашенко ФСБ России распространило сообщение о задержании в России двоих граждан Белоруссии за попытку госпереворота и убийства президента республики в своей стране. По информации ФСБ, они собирались совершить военный переворот в день парада Победы в Минске 9 мая.

Об аресте белорусов было известно из СМИ уже несколько дней. Это вызвало удивление наблюдателей – которые недоумевали, как белорусские спецслужбы могут задерживать людей в Москве после скандальной истории с арестом российских граждан – бывших ополченцев Донбасса. До сегодняшнего дня российские силовики хранили молчание, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил спросившим его журналистам, что Кремль аресты белорусских оппозиционеров не касаются.

О том, что обвинения Лукашенко и КГБ имеют под собой основания, свидетельствует то, что США до сих пор не подняли скандала из-за ареста Зенковича, который имеет двойное гражданство.

Доказательство своей правоты КГБ выложило в эфир ОНТ. Были показаны кадры задержаний в Москве, кадры видеоконференций и встреч в кафе, на которых заговорщики обсуждали с оппозиционно настроенными генералами ВС республики свои планы. На них, к примеру, Федута утверждает, что единственный план, который реально организовать, это операция, аналогичная убийству отрядом фундаменталистов египетского президента Анвара Садата в 1981 году.

«После того, как все произошло, единственный очевидный сценарий, это ГКЧП. Людей надо поставить перед выбором: или – или», – говорит на записи политолог.

«Вопрос звучит так, Григорий: давай мы с тобой вместе замочим Луку, а потом решим, кто будет править», – говорит Зенкович.

По плану, изложенному в кафе, после убийства Лукашенко нужно было блокировать силовиков и занять значимые объекты в Минске.

«И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», – говорит Зенкович.

«Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на т.н. «скрытых базах», – делится подробностями журналист Константин Придыбайло.

По его информации, Федуту и Зенковича задержала ФСБ, а потом передала белорусским властям.

В КГБ утверждают, что у заговорщиков было как минимум три плана операции, носившей кодовое название «Тишина».

«Попытка госпереворота – логичное продолжение прошлогоднего «белорусского майдана». Кто-то действительно думал, что Запад, вложив колоссальные ресурсы в оппозицию РБ, просто возьмет и умоет руки? Так не бывает. И да, сегодня Лукашенко был просто вынужден дать пас Москве в ее противостоянии с Вашингтоном. В его случае, это был вопрос жизни и смерти. Но лично я не питаю иллюзий на счет его многовекторности. Сегодня Лукашенко спасла ФСБ, однако не стоит забывать, что, если бы не его персональная хитрожопость, этой ситуации не могло бы быть в принципе», – прокомментировал новости военкор Семен Пегов.

Либеральный политолог Илья Гращенков считает, что именно история с покушением подтолкнула Лукашенко назад к идее интеграции с Россией.

«Но теперь хотя бы понятно, что Лукашенко будет вновь дрейфовать в сторону интеграции с Россией под страхом физического устранения. Тут важно, скорее, то, что часть его же окружения, вместе с военными и вправду готовы на переворот, так как не хотят поплатиться карьерой и состоянием, защищая ослабевшего лидера. В последние месяцы Лукашенко вновь начал отодвигаться от идеи интеграции с РФ, под предлогом того, что «сейчас все поменялось», и все мы живем в отдельных квартирах. Но тут, как нельзя кстати, ему напомнили, что не все в его же квартире так спокойно, так что может быть лучше и снести перегородку? Поэтому 22 апреля Лукашенко обещает выступить с каким-то легендарным декретом, в котором угадываются контуры референдума об объединении с Россией. Если, конечно, вновь не шарахнется в сторону. Ведь как говорил один из героев фильма «Брат», любящий пословицы и поговорки: «жизнь висит на нитке, а думает о прибытке», – написал Гращенков.

«Игра в многовекторность – это хуже, чем беспорядочные половые связи. В последнем случае это риск заразиться венерическими болезнями. Играющий же в многовекторность всегда подцепит заразу майдана госпереворота и гражданской войны. Это всегда приводит к крови и смерти. Причём не только рядовых граждан, но и «хитрого игрока», только в последний момент осознающего, что играет не он, а им. Александр Григорьевич, Янукович и Эрдоган Вам это подтвердят, а вот Каддафи и Саддам Хусейн уже не смогут», – комментирует Владимир Рогов, бывший координатор Антимайдана в Запорожье.