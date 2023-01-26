ПАСЕ вслед за Европарламентом призвала к созданию «трибунала» для Путина и Лукашенко

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию, призывающую к созданию специального трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Белоруссии за «совершение преступления агрессии против Украины».

При этом в резолюции ПАСЕ указано, что «агрессия РФ против Украины» будто бы началась в феврале 2014 года, а сам трибунал должен размещаться в Гааге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В четверг, 26 января, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Правовые аспекты и аспекты прав человека в агрессии российской федерации против Украины». В документе сказано, что юрисдикция специального международного уголовного трибунала относительно «преступления агрессии России против Украины» должна распространяться на «агрессию», начатую РФ в феврале 2014 года.

При этом юрисдикция трибунала будет включать роль и соучастие руководства Белоруссии «в агрессивной войне против Украины», и никакие должности, включая пост президента, «не будут освобождать причастных лиц от наказания».

«Официальные должности главы государства или правительства, члена правительства или парламента, избранного представителя или государственного служащего ни в коем случае не должны освобождать обвиняемое лицо от уголовной ответственности за преступление агрессии или оправдывать смягчение наказания. Этот принцип должен применяться к гражданам государств, не являющихся сторонами учредительного договора или соглашения, в частности гражданам государства-агрессора и его сообщника», – говорится в документе.

При этом, как и в случае с аналогичной резолюцией Европарламента, принятой неделю назад, реализация подобных требований невозможна без снятия международного иммунитета от иностранной уголовной юрисдикции, которым обладают все главы государств. Единственный орган, который теоретически может это сделать – Совет Безопасности ООН, в котором у России есть право вето.

По мнению юристов, резолюция в очередной раз подтвердила, что находящийся в Гааге Международный уголовный суд (МУС) не может рассматривать подобное дело. У него на данный момент нет юрисдикции, учитывая тот факт, что Россия, Белоруссия и Украина не являются сторонами устава МУС, и что Совет Безопасности ООН не передавал ситуацию в этот суд. Однако авторы резолюции ПАСЕ намеренно попытались связать гипотетический трибунал с уже существующей инстанцией ООН, указав, что его местонахождение должно быть определено в Гааге «с целью обеспечения взаимодополняемости и сотрудничества с МУС и другими международными судами и учреждениями».

Резолюция ПАСЕ не имеет никаких юридических последствий, по сути, являясь призывом к 4-му саммиту глав государств и правительств Совета Европы, который должен пройти в Рейкьявике в мае 2023 года. По мнению ПАСЕ, на этом саммите должны оказать политическую поддержку созданию спецтрибунала, а также «обеспечить конкретную экспертную и техническую поддержку Совета Европы процессу его создания в тесной координации с другими заинтересованными международными организациями и государствами».

Как сообщал «ПолитНавигатор», 19 января Европарламент проголосовал за необязывающую резолюцию, призывающую к созданию специального международного трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.