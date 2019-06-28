28.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия
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ПАСЕ заложила под Россию «мину на будущее»

Москва твердо намерена отстаивать в ПАСЕ свою позицию по украинскому вопросу и теме прав человека в РФ.

Об этом «Известиям» заявил постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

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«Предстоит очень тяжелая работа по разъяснению нашей правоты по многим наболевшим вопросам, которые здесь сильно политизированы и искажены. В основном это связано с нынешней ситуацией на Украине и вокруг нее. Это абсолютное извращение нашей позиции по Минским договоренностям и Донбассу, а также беспрерывная политизация вопроса о якобы притеснении крымских татар», – сказал Солтановский.

По его словам, в ПАСЕ зачастую передергиваются факты и по ситуации с правами человека в России, а потому необходимо «жестко развеивать какие-либо инсинуации на этот счет».

В то же время российский сенатор Алексей Пушков полагает, что резолюция, восстановившая российскую делегацию в правах, может также дать основания для возобновления санкционного давления на РФ.

«Ассамблея гарантирует России основные права, но оставляет за собой возможность прибегнуть к второстепенным санкциям. На это тоже не надо закрывать глаза, потому что это вполне реальный сценарий. Он реален потому, что возвращение всех полномочий было сопряжено с рядом требований, из которых практически все неприемлемы. Поэтому здесь заложена определенная мина на будущее», – отметил Пушков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая полностью восстановила в правах российскую делегацию, после чего украинская делегация устроила демарш и покинула ассамблею.

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