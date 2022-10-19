Пашинский – пранкерам: «Когда господин Зеленский говорит, что мы захватим Крым, это проблема»

19.10.2022  21:35 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Интернет, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинское военное и политическое руководство страдает некомпетентностью и популизмом.

Об этом экс-председатель комитета Верховной рады по обороне, глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус), которые позвонили ему от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское военное и политическое руководство страдает некомпетентностью и популизмом. Об этом экс-председатель комитета Верховной...

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«К сожалению, люди, которые сейчас руководят сектором безопасности и обороны… Вопрос не в коррупции, и не в предательстве, а в низкой компетенции. Они стараются, пытаются научиться. У нас другие проблемы – цели войны и популизм. Это проблемы мировой политики. Когда господин Зеленский выходит и говорит, что мы захватим Крым, это проблема. Когда Зеленский говорит, что мы выйдем на границы 91-го года, это проблема, которую он не знает, как решить, но декларирует», – сказал Пашинский.

Он также раскритиковал заявление руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака о том, что целью войны является выход на границы 24 февраля. Пашинский считает и эту цель нереализуемой.

«К сожалению, ни вы, ни я – никто не знает, чем это закончится. Имеется в виду – по срокам. Я не вижу у нас потенциала выйти на границы 24 февраля. Его нет. Россия пока задействовала максимум 30-40% своего потенциала. Господин Ермак не хочет слышать, что у них на фронте против нас 180 тыс человек. Это вообще ничего. А у нас 500 тыс. Это много», – переживал Пашинский.

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