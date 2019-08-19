Пашинян дал добро: Приднестровье и Нагорный Карабах договорились торговать

19.08.2019, Москва, Елена Острякова

Соглашение между правительством Приднестровской Молдавской Республики и правительством Республики Арцах (Нагорный Карабах) о взаимном учреждении торговых представительств вступило в силу 2 августа 2019 года.

Об этом сегодня сообщило министерство иностранных дел ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документом предусматривается взаимное учреждение торговых представительств, призванных содействовать развитию и расширению торгово-экономических связей между Приднестровьем и Нагорным Карабахом.

«В целях обеспечения деятельности представительств международным договором определяются условия пребывания их персонала в соответствии с нормами международного права, иные организационные параметры функционирования торговых учреждений», – говорится в сообщении.

По мнению наблюдателей, ни одно решение Нагорного Карабаха не принимается без ведома и согласия Еревана, который ревностно поддерживает непризнанную республику.