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05.02.2019, Берлин, Максим Карпенко
 
Кавказ, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Пашинян требует не сравнивать армянский Майдан с другими переворотами

«Революцию любви» в Армении, повлекшую за собой смену власти, не стоит сравнивать с «цветными» государственными переворотами, произошедшими в других бывших советских республиках при вмешательстве Запада.

Об этом в эфире «Немецкой волны» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, будто бы в событиях в Ереване не было никакого вмешательства из-за рубежа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня неприемлемы параллели еще между нашей революцией демократической и другими революциями. Потому что очень многие хотят представить нашу революцию в ряду так называемых «цветных» революций, но это вообще неприемлемо. В нашей революции не было вообще никакого геополитического контекста, не было никакой иностранной силы, которая бы участвовала и была вовлечена в наш внутриполитический процесс. Это очень важно, чтобы понять, что происходит в нашей республике, в нашей стране. Я понимаю, что очень легко группировать конфликты, процессы, но мы должны очень внимательно относиться к нюансам и разнице», – заявил Пашинян.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Армении, где вся власть с недавних пор принадлежит команде лидера ереванского майдана Никола Пашиняна, растет недовольство населения неопытностью революционеров, нескончаемыми скандалами, избирательным правосудием и сложным экономическим положением страны.

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