Армения во власти майданщиков: Получилось по Черномырдину

26.01.2019, Москва, Сергей Степанов

В Армении, где вся власть с недавних пор принадлежит команде лидера ереванского майдана Никола Пашиняна, растет недовольство населения неопытностью революционеров, нескончаемыми скандалами, избирательным правосудием и сложным экономическим положением страны. Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал вернувшийся из Еревана журналист Армен Мартиросян. Наш собеседник сравнивает события в Армении и на Украине – до событий 2014 года он жил в Киеве, потом переехал в Москву, а не так давно оказался в центре громкого скандала, когда Украина под угрозой применения силы посадила самолет, на борту которого находился Мартиросян.

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«ПолитНавигатор»: С недавних пор всю полноту власти, а, значит, и ответственность за происходящее в Армении взяли сторонники Никола Пашиняна – какие первые перемены ощущаются в стране?

Армен Мартиросян: На данном этапе трудно говорить о каких-то глобальных достижениях и переменах.

С самого начала программа Никола Пашиняна сводилась к двум основным пунктам: борьба с коррупцией и провозглашение верховенства закона.

Программа получила одобрение парламента, после этого началась борьба против теневой экономики и монополий.

В итоге получилось по форме знаменитой фразы Черномырдина «Хотели как лучше – получилось как всегда».

На фоне подготовки к выборам задерживают бывших чиновников и родственников Сержа Саргсяна. Одним из первых задержали бывшего замминистра обороны и экс-депутата парламента от РПА Манвела Григоряна.

Там нашли гуманитарную помощь, которую должны были отправить солдатам: тушенку, обувь, одежду, нижнее белье, влажные салфетки.

Помимо этого, в резиденции нашли крупные суммы наличных, огнестрельное оружие и дорогие автомобили. Григоряна обвинили в незаконном хранении оружия и хищениях в особо крупном размере и арестовали на три месяца, пока не закончится следствие.

У Саргсяна-младшего изъяли огнестрельное оружие, а его самого обвинили в незаконном хранении, но отпустили вечером того же дня.

Во власти эти задержания и аресты бывших высокопоставленных чиновников называют «борьбой с коррупцией», а политологи — «избирательным правосудием».

Служба госконтроля выявляет нарушения — в том числе и коррупционные — в работе членов правительства и отдает эту информацию премьер-министру. Дальше премьер уже сам решает, передавать ли ее в правоохранительные или надзорные органы.

В целом армянское общество положительно встречает новости об арестах бывших чиновников, т.к участники революции говорят, что шли на протесты именно из-за того, что устали от повсеместной коррупции.

Но все это выглядит фарсом.

И постепенно все затихает.

По факту, у фигурантов просто берут откупные от уголовных дел , и оставляют в покое…

Вслед за новым премьером к власти пришли и недавние революционеры — самоуверенные, амбициозные, но в чем-то недостаточно опытные, а в чем-то и вообще без какого-то опыта управления.

Неопытность новых чиновников начинает ощущаться — невнятные действия, высказывания, популизм, но очень мало каких-то реальных шагов по преобразованиям в стране.

Абсолютно согласен, что прошлая власть не подпускала к высоким чинам новых людей (исключение составляли родственные и клановые фигуры), и молодые политики просто не имели шанса набраться опыта в государственном управлении.

Но сейчас идет набор на высокие должности людей с улицы. Тех, кто был рядом с Пашиняном.

И вновь набирает оборот привлечение к власти людей по-кумовству..

«ПолитНавигатор»: В чем сходство и различия в ситуации после украинского и армянского майданов?

Армен Мартиросян: В третий раз за последние 10 лет армянский народ вышел на улицы и площади Еревана, протестуя против своей власти. И если в 2008 и 2015 годах у митингующих были социально-экономические требования, то теперь всё пошло «по-взрослому».

Но, стоит отметить, что американцы действовали не так открыто и грубо, как посол США в Украине Джеффри Пайетт и помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, открытым и ненормативным текстом обсуждавшие будущий состав украинской власти. В этом есть отличие.

Кроме этого, было практическое затишье в западных СМИ по теме Армении, хотя в таких случаях именно они разжигают и подливают масло сюжетами, картинками и др. материалами.

А в том, что технологии Сороса через грантоедские организации действуют повсюду одинаково – бесспорно.

Как пример – внешняя атрибутика революций. На майдане в Киеве в свое время непонятно откуда взялось пианино, на котором музицировали митингующие. В Ереване устраивают подобные музыкальные паузы. Так же, как и в Киеве, молодые армянки подходят к правоохранителям и, мило улыбаясь, дарят им цветы. Оперативно создан сайт, на котором представлены лица власти Сержа Сагсяна – правда, в отличие от «Миротворца», без личных координат. А знаменитые кастрюли на головах майданщиков сменились в большом количестве картонными копиями короны армянского царя Тиграна Великого. Их носили митингующие в знак отличия «свой-чужой».

Есть у революций и несколько отличий. Палаток митингующие не ставили, ибо вечером расходились по домам. Покрышек и полицейских не жгли. Коктейлей Молотова не было. Сноса памятников и прочего вандализма тоже не отмечено. Снайперов и жертв не было. «Кто не скаче, той москаль» не использовалось. Зато состоялся автопробег из столицы во второй город республики Гюмри, где расположена российская военная база, и где устроили антироссийский митинг.

Но самое главное – не было больших потасовок и жертв.

Кстати, широко используемый повсюду фейк о «самом большом посольстве США в мире», которое дислоцировано в Армении.

На самом деле, нет там никаких 2000-2500 сотрудников. Да, само здание гигантское и расположено на огромной площади, но работает там не более 50-ти дипломатов США и не более 200 обслуживающих сотрудников из местного населения.

Размер самого посольства обусловлен тем, что, действительно, изначально в Ереване планировался размещаться закавказский региональный центр, и проект был утвержден в нынешнем виде (с отводами земли, различными разрешительными документами и т.д.).

Но региональный центр был впоследствии перенесен в Тбилиси, а для нового проекта со всеми тягомотинами ушло бы много времени. И поэтому посольство было построено по старому проекту.

«ПолитНавигатор»: Есть ли уже разочарование в армянских майданщиках? Какие промахи у Пашиняна? Чем недовольно население?

Армен Мартиросян: Самое большие промахи – это уже нашумевшие и неутихающие скандалы..

Первый.

В Армении активно обсуждается появившаяся в интернете запись телефонного разговора руководителей службы национальной безопасности Артура Ванецяна и специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

Они обсуждают уголовное дело «1 марта» и тех, кто по нему проходит: экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Микаела Арутюняна и генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

События 1 марта 2008 года связаны с прошедшими 19 февраля того же года президентскими выборами. После объявления их результатов в стране начались волнения. Сторонники политического блока, который возглавлял первый президент Армении Левон Тер-Петросян, утверждали, что в выборах победил именно он, и требовали пересмотреть результаты голосования.

Центральная избирательная комиссия объявила победителем Сержа Саргсяна. Президентом страны на тот момент все еще был Роберт Кочарян. Он ввел чрезвычайное положение. Первого марта 2008 года во время разгона демонстрации было применено боевое оружие, погибли десять человек – восемь гражданских лиц и двое сотрудников полиции.

Глава следственной службы Хачатрян в записи рассказывает о том, что собирается предъявить обвинение Роберту Кочаряну и получить решение суда, позволяющее арестовать экс-президента.

Он также говорит, что по тому же делу в качестве обвиняемого собирается привлечь генсека ОДКБ Хачатурова.

В ответ глава СНБ Артур Ванецян призывает не трогать Хачатурова, так как это может испортить отношения с Россией.

«Он же шеф ОДКБ, не надо его трогать – опозоримся. Хотя бы подписка о невыезде», — говорит Ванецян.

«Не закрывать его? Он уже у нас. Ну, тогда поговори с премьером [Пашиняном], потому что я ему сказал, что будет избрана мера пресечения в виде ареста», – отвечает руководитель специальной следственной службы.

Эта запись была опубликована в Youtube.

Сразу после появления аудиозаписи выступил Пашинян. Он заявил, что предстоит выяснить, кто организаторы «прослушки».

Спустя несколько часов пресс-конференцию созвали Артур Ванецян и Сасун Хачатрян и подтвердили подлинность записи.

Пашинян, как и главы спецслужб, оказавшихся в центре скандала, предполагают, что этот инцидент можно расценить и как попытку остановить коррупционные разоблачения.

Премьер-министр дал указание главам полиции Армении и службы национальной безопасности провести рейды против охраны олигархов и высокопоставленных чиновников, причем, сделал это в очень резкой форме:

«Так называемых охранников положить на асфальт и обезоружить всех. Через два часа … доложить мне».

Естественно, ни через два часа, ни позже – ничего существенного не произошло.

Второе.

Очень большой резонанс вызвало освобождение из тюрьмы членов радикальной группы «Сасна црер», которые в 2016 году попытались совершить переворот.

17 июля 2016 года группа «Сасна црер» захватила в Ереване здание полиции. В результате погиб один полицейский, еще четверо, а также один член группы получили ранения.

Вызывает большое беспокойство и положение в экономике.

Инвестиции в страну практически полностью приостановлены. Как со стороны Российской Федерации, так и со стороны Запада.

Все пережидают и ждут понимания дальнейшего развития событий. И гарантий стабильности.

Еще одна обеспокоенность связана с намерением правительства сократить численность министерств и ведомств. Несколько тысяч чиновников разного уровня останутся за бортом. Это, естественно, приведет к пополнению числа недовольных (сами уволенные и члены их семей), к росту безработицы и дальнейшим инфляционным процессам.

То же самое касается планов правительства изменить налоговую базу (перевести с единого налога на налог на прибыль) предпринимателей в сфере ресторанного бизнеса, который является не только одним из самых многочисленных среди малого и частного бизнеса, но и самым привлекательным для гастротуристов.

А такие изменения цепочкой приведут к фактическому уничтожению и сельхозпроизводителей.

Много недовольства вызвали нападки на главу армянской церкви Гарегина II — часть общества считает, что тот участвовал в коррупционных схемах при правлении Саргсяна и должен уйти с поста.

Очень много несогласных с арестом президента Роберта Кочаряна , суд над которым превращают в настоящий фарс.

И, наконец, сегодняшние чувства непонимания происходящего , связанные с началом переговоров Пашиняна с Алиевым по вопросу заключения «мирного договора» .

Тут пока нет ясной картины, о чем конкретно идут дебаты, поэтому не буду без фактов поднимать пока этот вопрос

«ПолитНавигатор»: Усилилось ли влияние Запада на происходящее в Армении после майдана в Ереване? Каков интерес Запада? Есть ли угроза выхода Армении из Евразийского союза? Что можно сказать о нынешней оппозиции в Армении?

Армен Мартиросян: Никаких особых планов в отношении Армении на Западе нет. Иногда армянскую сторону вовлекают в различные политические игры на Южном Кавказе, но делается это эпизодически и на основе разных подачек, а не какой-то продуманной стратегии.

На мой взгляд, европейская и американская политика будет в основном, сводиться к поддержанию статус-кво.

Исключение, конечно, составляет Иран – как геополитический и экономический партнер Армении.

И Турция. Но это отдельный разговор.

Что касается ЕАЭС. Я абсолютно уверен, что Армения останется членом организации и будет развивать сотрудничество.

Напомню, что Пашинян, будучи депутатом парламента, проголосовал в свое время против членства Армении в ЕАЭС. Но сейчас официально везде заявляет, что не собирается выводить страну из союза.

В тоже время , не забываем , что 2019 год – год председательства Армении в ЕАЭС

И по оппозиции… Фактически . Впервые в Армении нет реальной парламентской оппозиции… Посмотрим, что будет в самое ближайшее время.

Лично мое мнение, именно Роберт Кочарян, который сейчас сидит в тюрьме, но имеет огромный политический и управленческий опыт, а также немалое количество поклонников, сможет переломить ситуацию.