Пашиняну аукнулась выходка против русского оружия

26.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отставки которого добиваются митингующие и генералитет, охватил иррациональный страх.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил директор Института стран СНГ, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«То, что сейчас происходит в Армении – это закономерный результат затягивания решения об уходе Никола Пашиняна с поста премьера. Он цепляется за власть, пытается сталкивать между собой лидеров оппозиции. А самое главное – категорически не хочет видеть собственной вины в случившемся с Арменией и Карабахом», – сказал Затулин.

По его словам, Пашинян боится.

«Но этот страх уже приобрел иррациональный характер. И на пути к будущему Армении, безусловно, сегодня стоит нерешенность внутреннего вопроса. Речь вовсе не идет о расправе над Пашиняном. Речь о том, что никакое возрождение духа и обороноспособности Армении при нынешнем правительстве невозможно. Это понимают все сколько-нибудь отдающие себе отчет в происходящем люди», – подчеркнул депутат.

«Последней каплей была очередная выходка Пашиняна, на этот раз – против русского оружия и армянских военных. Это переполнило чашу их терпения. Я не сторонник неправового решения вопроса. Но, по большому счету, ситуация задана упрямством самого Пашиняна и его желанием делать вид, а не действовать для разрешения этого политического кризиса», – считает зампред думского комитета.

Он полагает, что Пашинян «просто дурачит армянское общество» и не готов к досрочным выборам.

«Я хочу заметить, что все это резко контрастирует с историей 2018 года, когда власть, по сути, была сдана Пашиняну, принесена ему на блюдечке с голубой каемочкой, под впечатлением от протестов, которые он тогда сумел организовать. А сейчас уже он игнорирует протесты, презрительно отзывается о своих противниках, не считает вообще, что все произошедшее – это крупнейшее поражение Армении. Но ясно, что вечно так длиться не может. Не знаю, чем закончится нынешний эпизод, но сейчас речь идет о противостоянии премьера, с одной стороны, и всех остальных, включая армию, с другой», – резюмировал Затулин.

Читайте по теме: Армянские генералы подняли мятеж против Пашиняна.