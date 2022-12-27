Патриарх Сербский: Если бы Папе Римскому запретили въезд в Ватикан, встрепенулся бы весь мир

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Патриарх Сербский Порфирий заявил, что несмотря на запрет въезда в Косово и Метохию, он не оставит свою паству и косовских сербов.

Его речь цитируют сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я все равно буду в Косово и Метохии с ними, несмотря на запреты. Печская Патриархия для нас – как Ватикан для католической церкви. Представьте, что кто-то без каких-либо причин запретил, с комичным объяснением, папе Римскому въезд в Ватикан. Весь мир бы поднялся», – заявил Патриарх Порфирий 27 декабря.

Напомним, ранее власти самопровозглашённой «Республики Косово» запретили въезд на территорию края Патриарху Порфирию, который намеревался посетить Печскую патриархию в КиМ, то есть монастырь, настоятелем которого он является по статусу.

«Я просил лично и президента, и все правительство сделать все, чтобы сохранить мир, чтобы не дошло до вооруженного конфликта. В то же время, призываю к этому власти в Приштине и великие державы, важные институции и центры силы, чтобы они сделали все возможное ради сохранения мира, и чтобы человеческие жизни оставались высшим интересом», – отметил глава Сербской православной церкви. «Неоспорим тот факт, что мы между собой, своими усилиями можем лучше понимать друг друга. На протяжении веков в Косово и Метохии вместе жили сербы и албанцы. Сербы в Косово и Метохии живут 15 веков, с албанцами вместе – 5 веков. Если есть добрая воля, можно найти путь к совместной жизни», – заключил Патриарх Сербский.

В свою очередь, в тот же день президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в том, что он является со-организатором запрета въезда Патриарха Сербского в Косово и Метохию. По словам сербского лидера, из заявлений западных политиков и СМИ можно было сделать вывод, что сербы виновны в том, что у них есть Сербская православная церковь, и что Патриарх хотел посетить святыню.

«Это невероятный позор. Важно видеть, как относятся к нашему народу и нашей стране те, кто на Западе принимает решения. Вы видели, что они в заявлениях говорят о свободе передвижения – это важнее, чем запрет главе СПЦ на въезд в Косово и Метохию. Почему кое-кто истерично настаивает на сносе баррикад? Потому что хочет изгнать сербов», – подчеркнул Вучич.

Он также отметил, что из-за конфликта на Украине не остается сомнений, что Сербию «хотят разгромить и раздавить», и продолжат это делать.

«Я не уверен, что нам удастся это преодолеть, ведь мы говорим с теми, кто не желает слышать ни один аргумент», – заявил президент Сербии.

Также 27 декабря посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал ситуацию в Косово и Метохии «очень опасной, напряжённой и на грани более широких конфликтов». Российский дипломат подчеркнул, что «твёрдая позиция президента Сербии, министра обороны, повышение уровня готовности вооружённых сил – абсолютно соответствуют ситуации на местах».

Как сообщал «ПолитНавигатор», 26 декабря президент Сербии Александр Вучич встретился с Патриархом Сербским Порфирием и обсудил ситуацию в Косово и Метохии. По неофициальной информации, сербский лидер запросил благословения главы Сербской православной церкви на защиту сербского народа в крае.