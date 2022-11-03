Патриарх Сербский освятил подаренный Россией «Царский колокол»

03.11.2022  10:57 (Мск), Белград
Оливер Галич.  
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Балканы, Дзен, Религия, Россия, Сербия, Церковь


Патриарх Сербский Порфирий освятил «Царский колокол», подаренный Россией монастырю Св. Луки в Бошняне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Его Святейшество Патриарх Сербский Порфирий отслужил архиерейскую литургию в новом храме монастыря Святого апостола и евангелиста Луки в Бошняне (центральная Сербия), и освятил 13-тонный «Царский колокол», дар из Санкт-Петербурга.

Патриарх Сербский Порфирий освятил «Царский колокол», подаренный Россией монастырю Св. Луки в Бошняне, передаёт...

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«Мы собрались здесь, чтобы освятить колокол, который должен призывать к молитве, и, освящая колокол, мы просим Бога освятить и нас. А когда мы восстанавливаем святыни, у нас появляется шанс обновить себя как нацию», – сказал в своей проповеди глава Сербской православной церкви.

Колокол, на котором помимо текста молитвы изображены лики святых Саввы и преподобного Симеона, царской семьи Романовых, князя Лазаря и преподобного Сергия Радонежского, установлен на колокольне высотой около 28 метров.

Хотя в монастыре уже 12 колоколов, этот особенный, он будет «набатным», предупреждающим верующих не отклоняться от пути православной веры. Звон «Царского колокола» слышен за 50 километров от монастыря.

Сам же монастырь, посвященный Святому Луке, является настоящей духовной жемчужиной этого региона. Согласно преданию, он был построен во времена князя Лазаря, и населен синайскими монахами. Его дважды перестраивали, после того как турки сожгли его дотла в XV и XIX веках. Новый храм в обители построен в 1996 году.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Патриарх Сербский Порфирий был интронизирован 14 октября 2022 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, на святейший престол Архиепископа Печского и Патриарха Сербского в древнем монастыре Печской Патриархии (Косово и Метохия).

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