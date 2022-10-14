В Косово состоялась интронизация Патриарха Сербского

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На территории захваченного при поддержке НАТО албанскими сепаратистами сербского автономного края Косово и Метохия состоялась церемония интронизации Патриарха Сербского Порфирия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Порфирий был интронизирован 14 октября 2022 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, на святейший престол Архиепископа Печского и Патриарха Сербского в древнем монастыре Печской Патриархии, сообщил официальный портал СПЦ.

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Митрополит Загребско-Люблянский Порфирий был избран главой Сербской Православной Церкви в феврале прошлого года, и вскоре после этого был возведен на престол в Соборном храме Архангела Михаила в Белград. Поскольку Патриарх Сербский также наделён титулом архиепископа Печского, то главу СПЦ возводят на престол и в Печской патриархии, но церемония интронизации была отложена из-за пандемии COVID-19.

«Многие говорят о мире, но при этом жаждут беспорядков, более того, навязывают их. Когда возрастает опасность самого катастрофического мирового катаклизма – войны, то задача нашей Церкви – мир и только мир. Мир с тем, кто нам ближе всего, с нашим соседом. Всем нам должно быть ясно, что самое главное для нас, живущих здесь, – это наши дети. Поэтому отсюда мы говорим и сербам, и албанцам: давайте с Божьей помощью наберёмся сил и защитим друг друга», – сказал Патриарх Сербский Порфирий в проповеди после интронизации.

При этом он отметил, что Косово – неотъемлемая часть Сербии, а Печская патриархия – ключевая для Сербской Православной Церкви.

«С 13 века здесь восходили на трон сербские архиепископы и Патриархи, они восседали на троне Печа и носили известное и святое имя. Печский престол – это самый близкий к Богу престол, построенный нашим народом, и поэтому Печский Патриархат – наш самый важный и безопасный дом. Печские Патриархи, даже когда в силу сложных исторических обстоятельств были далеки от этого престола, душой и помыслами и всем своим существом всегда были привязаны к этому престолу – к сербскому православному Иерусалиму. Отсюда и второе название нашей поместной Церкви – Печский Патриархат. Поэтому, даже когда мы далеко отсюда, стихи, которые евреи пели на реках Вавилона, имеют для нас буквальное значение: Если я забуду тебя, Печ, да забудет меня десница моя, пусть мой язык прилипнет к моему горлу, если я не упомяну тебя, Печская патриархия…» – процитировал предстоятель СПЦ.

По его словам. «всякий раз, когда мы приезжаем в Косово, мы возвращаемся, как блудный сын, возвращающийся в отчий дом из-за границы».

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне «премьер-министр» самопровозглашённой «Республики Косово» Альбин Курти потребовал, чтобы Патриарх Сербский Порфирий «осудил вторжение России на Украину».