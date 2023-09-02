Патриотическая общественность возмущена решением по автору канала Moscow Calling

Патриотическая общественность возмущена решением Черемушкинского райсуда Москвы в отношении администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина. На него после многочисленных жалоб было заведено уголовное дело. Автор в 2014 году воевал на Донбассе на стороне ЛДНР, но в 2022 отказался поддержать СВО, и его позиция превратилась в натуральное подыгрывание западной и украинской пропаганде, включая распространение панических и упаднических настроений, обвинения армии РФ в военных преступлениях, глумливые сообщения по поводу смерти Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

Канал Moscow Calling входил в топ-300 блогов Рунета, имел охват аудитории по 30 млн в месяц. Куршину теоретически грозило до 11 лет тюрьмы, но суд отпустил его под домашний арест. На допросе админ заявил о готовности сотрудничать со следствием и частично признал вину в том, что распространял заведомо ложную информацию, но делал это, по его словам, не из-за ненависти. Суд запретил Куршину пользоваться интернетом и телефоном, но канал Moscow Calling продолжает работу – правда, тональность сообщений там изменилась, заукраинской пропаганды больше нет.

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«Тот скорбный факт, что ветеран пяти войн и страстный русский патриот Игорь Стрелков после заведения на него дела надолго уехал в СИЗО, а блогер Куршин, – злорадно-проукраинский, открыто враждебный России, – в аналогичной ситуации проследовал гуманным маршрутом «домашний арест – вероятный условный срок», – говорит нам об одном. Никакие заслуги, никакая общественная позиция и никакая объективная вина человека – не имеют в России никакого значения для инстанций… можешь глумиться над русскими солдатами, но зато прагматично будешь вести себя в казенном доме – и тебя отпустят домой», – пишет публицист Дмитрий Ольшанский.

«Вот так – предательство, измена Родине, участие в пропаганде на стороне врага – и домашний арест. А Оля Архарова по обвинению по экономической статье, по делу, в котором она оказалась чисто случайно – год с лишним находится за решеткой», – возмущается в своем тг-канале политолог Павел Данилин.

«Это конечно запредельный либерализм российской власти. На Украине, чей репрессивный режим активно поддерживал счастливый Андрей, его арестовали бы много лет назад и он бы год гнил в подвалах СБУ или фашистов с переломанными костями. Андрей Куршин должен благодарить судьбу, за то, что он в России, а не на Украине. А российские власти очень, очень либеральные», – считает политолог Сергей Марков.

«Было бы показательно его закрыть сразу же, после первых же выпадов в адрес нашей армии. Не дожидаясь эпистолярных издевательств над жителями Донбасса, Крыма, глумления над гибелью Дугиной и Татарского. Полтора года идет СВО и полтора года он безнаказанно продвигает в сети вражеские нарративы», – пишет военкор Александр Коц.

«Прочитал тут у одного деятеля, что Куршин искупил свою вину, собрав на 200 аптечек для военных и задумался. Проблемы есть всегда и везде, вопрос в том, как об этих проблемах говорить. Можно пытаться что-то наладить, а можно радоваться нашим провалам и успехам врага. А Куршин именно радовался. И смешной сбор на 200 аптечек глупо ставить в противовес его людоедству», – рассуждает политик из Новосибирска Ростислав Антонов.

Несмотря на столь резкие оценки, в биографии Куршина все далеко не однозначно. Он работает инженерном на оборонном предприятии НПО «РИФ», которое специализируется на разработке и производстве изделий микроэлектроники, имеет вторую форму допуска к гостайне.

В 2014 году Куршин в качестве добровольца воевал в Донбассе. Был командиром взвода артиллерийской разведки, воевавшего с помощью беспилотников. Внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец». В интернете ходят слухи, что он был связан с информационными структурами покойного главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Есть нечто странное в том, что ты работаешь на государство и войну, и сам же это государство вечером поливаешь грязью», – замечает помогающий СВО волонтер Алексей Живов.

Его коллега Роман Сапоньков считает, что Куршина не перевоспитает даже возвращение на фронт.

«На Куршина писали тонны заявлений, били стекла ему в квартире. Почему? Потому что он упорот в своем транс-хохлизме и общество его искренне ненавидело. Откровенная радость нашим неудачам, глумление над погибшими, презрение к собственному народу, который проливает кровь на фронте. Нормального человека от этого воротит, и он ждёт от государства прикрытия этой лавочки. Пока я ехал за рулём, хотел написать что-то типа «надо было его на фронт, чтобы посмотрел в глаза парней». А сейчас думаю, зачем? Хотел бы, сам давно съездил. Просто это враг. Такой же, как секта Навального, чьи первые лица свалили за бугор и теперь искренне радуются смерти семьи на Крымском мосту. Их тоже на фронт на перевоспитание? Нет. Это мрази, враги», – заключил Сапоньков.