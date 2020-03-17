«Патриоты» призывают воевать, но мечтают лишь о мародёрстве – украинский политик

17.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Настоящие патриоты Украины хотят добиться мира в Донбассе, а липовые – призывают провести парад на Красной площади.

Об этом украинскому телеканалу «112» рассказал депутат Верховной Рады от фракции «ОПЗЖ» Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Настоящие патриоты несут в Украину мир. Вот мы – партия патриотов, – сказал Кузьмин. – Говорим о мире и делам все, чтобы мир наступил».

При этом, по словам политика, те, кто призывают к войне с Россией – не патриоты.

«Хотите с Россией воевать? Оденьте вышиванки, оденьте маскхалаты, соберите все свои добробаты и нападите! На танках, на БТР-ах, на машинах, которые вы поотжимали у мирных жителей, на тележках – и вперед! Один придурок сказал, что он на Красной площади парад проведет, второй неадекват – в Севастополе. Но что же никто воевать не идет?» – заметил депутат.

По мнению Кузьмина, украинские милитаристы, провоцирующие свой народ на войну, сами воевать не хотят, а хотят сидеть на блокпостах, чтобы наживаться на проезжающих и проходящих через них согражданах. Для таких людей война, отметил политик, это выгода.

Ранее стало известно, что большинство украинцев, считают необходимым восстановить железнодорожное и авиасообщение с Крымом и республиками Донбасса.