«Патрушев и Шойгу давят»: Украинские СМИ перенесли «вторжение» на февраль

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Новости Украины

Если Москва решит выйти из переговоров, которые затягивает Запад, то уже в середине следующего месяца ее армия будет готова к наступлению на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», ссылаясь на разговоры с информированными собеседниками в разных украинских ведомствах.

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По их словам, на сегодняшний день наиболее вероятным сценарием выглядит продолжение переговоров между США и Россией.

«В случае же затягивания переговорного процесса (а эту тактику избрал Запад, реагируя на российские ультиматумы), Москва будет использовать всевозможные инструменты давления на Киев и его западных партнеров», – отмечается в статье.

Среди такого рода инструментов называются атаки хакеров, наращивание военного присутствия на границах с Украиной и в старнах Африки и Ближнего Востогка, усиление сотрудничества с Ираном в военно-технической сфере и так далее.

«Если же в Кремле решатся проигнорировать негативные последствия военной операции и дать слово пушкам, то Москва будет готова к началу боевых действий к середине февраля, когда завершит переброску достаточного количества солдат и техники. Что же касается даты проведения военной операции, то февраль богат на символические даты, столь милые сердцу русского человека: 20 февраля — годовщина начала операции по «воссоединению» Крыма с Россией, а 23 февраля — день российской армии», – пишет издание.

По мнению автора публикации антироссийского пропагандиста Сергея Кравченко, среди факторов, влияющих на принятие российским лидером Владимиром Путиным решения о вторжении, ключевыми будут, во-первых, позиция Запада и его возможная реакция на нападение.

«Во-вторых, встреча с главой КНР Си Цзиньпинем в Пекине 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр: в Москве надеются заручиться поддержкой Китая в противостоянии с Западом. В-третьих, позиция окружения российского президента. В любом случае решение о вторжении пока еще не принято, хотя Путин и находится под давлением ястребов — секретаря Совбеза Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу и других», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», перебравшийся в США и выступающей на стороне киевского режима экс-советник Путина считает, что украинцев обманывают, пугая вторжением.