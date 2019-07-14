ПЦУ получила болезненный удар об реальность

14.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Созданная на Украине из раскольников под патронатом Константинопольского патриархата новая «церковь» так и не признана мировым православием.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», отмечая, что для руководства ПЦУ «жизнь после Томоса» оказалась довольно тревожной, поскольку «все осложняется мучительным выходом из эйфории и врастанием в реальность».

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«Лавинообразного перехода приходов из УПЦ МП в ПЦУ не произошло. Многие скажут, не могло произойти, подобные прогнозы делали только совершенно безудержные оптимисты или совершенно прожженные пропагандисты — и будут хотя бы отчасти правы. Но от этого удар об реальность не становится менее болезненным», – отмечается в публикации.

«Также неприятным открытием стало то, что признание ПЦУ со стороны мирового православия затянулось, – продолжает издание. – В этом тоже нет большого сюрприза — ярким свидетельством кризиса и неспособности поместных церквей договориться между собой стал еще Всеправославный собор на Крите. Но все равно хотелось верить в лучшее».

При этом «самым суровым испытанием» для ПЦУ стало то, что «жизнь после Томоса» осложнилась «жизнью после Филарета».

«Не знаю, ожидали они удара с этой стороны, готовились к нему или полностью положились на греков. Но как выйти из сложившейся ситуации без больших потерь, материальных и репутационных, они, кажется, пока не знают», – резюмирует автор статьи.

Напомним, что глава так называемого «киевского патриархата» Филарет отказался признать новую структуру и объявил о выходе из подчинения Константинополю.