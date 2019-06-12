12.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Религия, Скандал, Украина, Церковь
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ПЦУ теряет ореол «поместной и независимой церкви»

Созданная на Украине под патронатом Константинопольского патриархата и непосредственном участии украинских властей ПЦУ уверенно движется к своему расколу.

Об этом пишет киевская интернет-газета «Страна», напоминая, что глава так называемого «киевского патриархата» Филарет объявил о созыве собора, где планируется выход из подчинения Константинопольскому патриархату.

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«Разрыв уже неизбежен. Филарет открыто называет [главу ПЦУ] Епифания и его сторонников марионетками Константинополя, представляя себя единственным поборником действительно независимой украинской церкви. Правда, сам Филарет признает, что отколоть сможет небольшой кусок. Все-таки слишком для многих иерархов играет роль та хотя бы относительная каноничность, которую они обрели благодаря томосу Варфоломея. И если для Филарета выбор между УПЦ КП и ПЦУ – это выбор между властью и пенсией, то для многих других нет разницы, кому подчиняться, важно то, что дает это подчинение», – отмечается в публикации.

При этом, полагают авторы, не стоит недооценивать значимость нынешнего шага Филарет, поскольку «ПЦУ потеряет ореол поместной и независимой церкви».

«Когда рядом с ПЦУ будет УПЦ КП, церковь Епифания закрепится в сознании масс как филиал Константинопольского патриархата – то есть станет совсем не тем, чего от нее ожидали. Но для всего украинского православия это, безусловно, положительное явление. Поскольку оно снижает градус того противостояния, которое искусственно внес в него Порошенко. А мир в обществе, в том числе религиозный, – это то, что сегодня больше всего нужно Украине», – резюмирует издание.

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