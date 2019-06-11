Раскол в расколе: Филарет объявил дату восстания против «стамбульского патриархата»

11.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Глава так называемого «киевского патриархата» Филарет объявил о решении созвать поместный православный собор, который не признает решение о создании под патронатом Константинопольского патриархата ПЦУ

Об этом, сообщает BBC Украина, он заявил журналистам перед началом форума «За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!».

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«Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня», – сказал Филарет.

Участники форума приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой «поддержать Украинскую православную церковь – Киевский патриархат от любого посягательства».

«Собора поместного Киевского патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора. Мы это постановление на поместном соборе отбросим, и он будет для нас недействительным, – добавил глава раскольников.

По его словам, «Киевский патриархат» будет и маленьким, «но вырастет в большую церковь».

Такеж он в очередной раз подверг критике главу ПЦУ Епифания.

«Епифаний – слуга Вселенского патриарха. Поставил грека викарным епископом, чтобы он наблюдал и передавал информацию Вселенскому патриарху, чтобы передавал указания через него что делать», – возмутился Филарет.

Он также заявил, что «так называемая ПЦУ служит интересам греков», отметив, что «если бы знал содержание томоса, то не принял бы его».

Ранее «ПолитНавигатор» рассказывал, как Филарету удалось перехитрить минюст, чтобы не ликвидировать свою «церковь».