«Печеньки» для Украины. Работа западных фондов. Часть II

05.05.2019, Киев, Валентин Филиппов

Западные НКО вырастили на Украине поколение дармоедов. Цветная революция возможна и при экономическом росте. Международные фонды держат под контролем государства.

О том, как ломали и грабили Украину с помощью международных программ развития и поддержки, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказывал экономист и политолог Александр Дудчак. Первую часть беседы читайте здесь.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Валентин Филиппов: Александр, здравствуйте! Раздача паспортов жителям ДНР и ЛНР – это вмешательство во внутренние дела Украины? Или у Украины нет никаких внутренних дел?

Александр Дудчак: Давайте рассматривать проблему комплексно. Является ли вмешательством во внутренние дела лотерея Грин Кард, выдача израильских паспортов, выдача карты поляка, венгерских паспортов, румынских? Товарищи на это спокойно смотрели, и вдруг их так задела за живое выдача паспортов…

Товарищи, с чего все началось? Все началось с того, что произошел государственный переворот, с которым не смирилась огромная часть населения. Где-то она не смирилась, но тихо себя ведет. Где-то она не смирилась и вела себя по-другому. Если бы не было вооруженного переворота на территории Украины с таким количеством жертв, Крым был бы в составе Украины, Донбасс был бы в составе Украины.

Валентин Филиппов: Посему, от крымчан огромное спасибо перевороту.

Александр Дудчак: Теперь что касается вмешательства во внутренние дела. В предыдущей части нашей беседы мы рассказывали о том, как по разным направлениям опутывали украинское общество. Пример фонда Сороса – наиболее интересный, потому что он работал по многим направлениям, и мы тогда вспоминали, как они работали с шахтерами, с военными, со школами, потом, в конце девяносто седьмого года с теми, кто начинал осваивать интернет, потом начали организовывать информационные центры НАТО.

Параллельно работает куча организаций, например, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, USAID, всякие еврокомиссии. Тьма, просто вот эти – наиболее яркие.

Дальше они взялись, ещё в девяносто восьмом году, была такая сводная украинская ассоциация «Бизнес инкубатор и инновационный центр».

Они начинали свою деятельность с наиболее активной части молодежи, работали с выпускниками ВУЗов. Одна из первых программ Сороса на Украине была еще в девяностом году – привлечение молодежи, которая на грани выпуска из университета. Человек в последний год обучается в универе, его отучили пять лет на государственные деньги, им платили стипендию, и появляется Сорос, снимает сливки, отбирает команды.

Ну, мы ж теперь дружим с Западом, у нас нет врагов, и получить стипендию и поехать где-то постажироваться, там, в Швейцарию, в Европу или в Америку, это было, конечно, замечательно.

Десять лет спустя они начинают работают с наиболее активной частью общества, но уже в новых экономических условиях, то есть это те, кто может и способен заниматься предпринимательской деятельностью.

Им, помимо прочего, навязывается идеология определенная – идеология открытого рынка, либеральных ценностей, о том, что рынок все расставит на свои места, – несут эту чушь традиционную.

От них потом отпочковывались структуры, которые сами занимались уже организацией новых предприятий. Одно из них – это был такой «Университет Майдан», который активное участие принимал в перевороте в тринадцатом-четырнадцатом году, а потом этот университет работал с другими организациями, такими как Автомайдан.

Автомайдан – это объединение неравнодушных лохов под крышей профессиональных организаторов, которые за это получали деньги, а набирали в массовку вот таких балбесов, которым интересно было помахать какой-то там тряпкой с символикой майдана…

Валентин Филиппов: Я вот думаю: где они бензин брали?

Александр Дудчак: Я думаю, на бензин им давали, хотя я не удивлюсь, если они из искренних побуждений сами оплачивали ещё и бензин, так что это в принципе нормально.

Что ещё интересного: в конце девяностых – в девяносто восьмом году на Украине провели первый экзитпол. Это параллельный выборам процесс контроля за голосованием и давления.

Если «независимая» организация, исповедующая «европейские ценности», говорит, что этот кандидат набирает больше, а у вас по результатам разница, ну, скажем, пять процентов, то это же повод для пересчета.

Вот эти организации, созданные в девяносто пятом году, они сыграли крайне важную роль в 2004 году, когда один кандидат победил, но провели ещё третий тур, спасибо организаторам фонда Сороса и прочим.

Двухтысячный год – начало нового тысячелетия, они продолжают работать со средствами массовой информации, организовывают радиовещания для национальных меньшинств, – для цыган, для Закарпатья, то есть распространяют ещё одну сферу. Это радио активно полировало мозги.

За внедрение, кстати, внешнего независимого оценивания, – тоже «спасибо» товарищу Соросу…

Валентин Филиппов: Но ведь и в России тоже внешнее тестирование .

Александр Дудчак: И здесь тоже такая беда пришла, но беда была общая. Когда говорят, что Запад вбрасывал деньги, а Россия не вмешивалась. Но, извините, что было в России? Да, в России закрыли USAID и Сороса, в 12-м, 15-м году. Но кто управлял Россией? Вспомните эту команду «молодых экономистов». Они были «молодыми экономистами» в 83-м году, когда они создались, и в то время при товарище Андропове ездили уже на зарубежные тусовки, в частности, в Будапешт, со Словенией они в контакте были. Тогда уже им это дело аккуратно внедряли, и они потом были у руля великого государства, которое до сих пор откашливается после реформ Гайдара и приватизации Чубайса.

Валентин Филиппов: А куда Андропов смотрел, если они у него ездили по заграницам и там набирались чего-то? Были там завербованы, судя по всему?

Александр Дудчак: Тема Андропова слишком большая и вообще отдельная…

Вернемся к Украине. Так, в 2003 Соросом создается Общественный совет по вопросам свободы слова и информации и независимые медиа-профсоюзы.

В 2003-м создали, как раз под выборы. Такая традиционная работа – под выборы создавать структуры, которые очень «демократично» освещают события.

И еще создан был совет украинских правозащитных организаций, рупор, который потом активно участвовал в майдане 04-го года и в майдане 13-14 года.

Была создана целая сеть неправительственных организаций для освещения выборов и, впоследствии, они тоже работали, на парламентских выборах уже после оранжевой революции.

И только по официальным данным из Госдепа было выделено на программы работы журналистов порядка 100 млн долларов, по неофициальным данным – порядка 200 млн. долларов. Сумма немаленькая для журналистов. Они не всегда дорогие, а для массовки можно вполне свернуть шею любому политическому деятелю.

Вспомни, какие были наезды на отдельных политиков, я не говорю уже о президенте, на министров. И вот по данным Фулбрайта с 1992 по 2004 через фильтры фондов, в первую очередь фонда Сороса, прошло порядка 20 000 активистов и среди них многие, которые стали потом депутатами, попали в Верховную Раду, а некоторые ещё начинали свою деятельность с «майдана на граните» 90-го года.

Валентин Филиппов: А известная на Украине в 90-е секта «Белое Братство», Мария Деви Христос, это не из той же серии?

Александр Дудчак: Наши партнеры отличаются тем, что бьют по площадям, а потом выбирают, где можно выйти на прорыв. Забрасывают по разным направлениям, в том числе по религии.

Если вспомнить Филарета, то в нем проснулась «самосознательность национальная» в 1992 году, и тогда появляется раскольническая «церковь».

То, что объединяет над национальным уровнем Белоруссию, Россию и Украину и другие страны, – это Православная Церковь и конечно по ней били всегда, но одно дело, когда разбивали Православную Церковь, а создание всяких деструктивных сектантских организаций – это другое направление.

Валентин Филиппов: Ну, Свидетели Иеговы, например, очень активно поддерживали Ющенко и майдан.

Александр Дудчак: Вспомни секту Турчинова, эти товарищи ходили в белых рубашечках и черных галстучках с бэйджиками.

Очень важная дата – 2004 год. Почему важная? Украина была готова подписать очень серьезные документы по вступлению в Евразийские структуры. Нельзя было этого допустить. Одна из задач, которая стояла перед этой деятельностью, заключалась в том, чтобы не допустить Украину к участию в интеграционных процессах, потому что это могло привести к созданию с украинским участием мощного полюса.

В принципе Россия с Казахстаном, Белоруссией и другими странами Союза, сама по себе огромная такая планета. Но при участии Украины это был бы реально геополитический полюс. И не допустить участия Украины в этом проекте нужно было любой ценой.

Поэтому был третий тур и все остальное прочее. Когда тогда пришел к власти Ющенко незаконным путем, все эти проекты были свернуты, и пошло мощное давление на мозги населения с целью продавить все эти прелести евроинтеграции, евроатлантической и всего прочего. И в 2005 м году начинается болонский процесс на Украине.

Валентин Филиппов: Да, вместо специалистов мы начинаем выпускать болонок.

Александр Дудчак: Основная задача всей этой «Болоньи» – была возможность интегрировать по упрощенной схеме в экономику запада наших специалистов, которые были достаточно квалифицированы. Я имел некоторое отношение к образованию.

Болонский процесс просто упрощает, под видом мобильности, отток мозгов из Украины за рубеж. Мобильность подразумевает двустороннее движение, но что-то сложно было заметить банкира, который закончил в Швейцарии ВУЗ, чтобы он в Приватбанк приехал.

К 2005 году формируется такая интересная связь трех групп неправительственных организаций, которые уже насоздавались к 2004-05 годам на средства различных фондов.

Один блок это НКО инициативщики, которые занимаются проблемой экологии, проблемами образования, коррупцией, дедовщиной в армии, например.

Вторая группа большая – это сеть НКО, которая выполняла роль СМИ, т.е. кто-то создал событие, кто-то его поднял и запустил в оборот, по трапеции. Когда новость появляется в СМИ, её упоминание идет лесенкой, поднялась, пик, прошла, спустилась, растворилась.

И третий блок – это организации юридического направления, которые поднимают эту проблему уже на уровень юридического обслуживания. Говорят: «так, непорядок, надо как-то решать эту проблему». И организовывается такое давление, на министра образования скажем было, на министра МВД. А что вы там натворили? Кому вы там по шее дали? Надо было не по шее дать, надо было пальцем погрозить.

Это было очень четко организовано и в России. Особенно после первой чеченской войны, когда такие же НКО, которые имели тогда льготные условия существования на территории России, они освещали действия российской армии, потом юридические конторы помогали писать иски в европейские суды.

Версия лайт была на Украине, когда давили на отдельных политиков, которые, не дай Боже, выступали с определенной критикой евроинтеграции или европейских ценностей. «Ну как же так? Может, вы геев не любите?». Такого человека можно было убрать, просто додавив его морально, и человек сам уходил, мол, к чертовой матери, я лучше капусту буду выращивать на огороде, чем буду выслушивать ваши оскорбления…

Вот что ещё важно. Любовь к западу Виктор Андреича выливается в такие интересные мероприятия, как вручение дипломов.… Это, по-моему, пик оккупации, и ты спрашивал в начале, – нет ли вмешательства? Ну, какое вмешательство? Просто посол Соединенных Штатов вручает выпускникам академии СБУ дипломы вместе с главой Службы безопасности. По-моему сложно представить, как дальше можно не вмешаться во внутренние дела Украины.

2008-2009 годы что происходит? 2009 год – старт так называемого «Восточного партнерства». В мае было учредительное собрание представителей стран, это 6 республик бывшего Союза, страны Закавказья, Украина, Белоруссия, Молдова и Европейский Союз. Они интересно действуют в этом плане. Европа действует как единое целое с одной стороны, а с другой – они отдельно сотрудничают с каждой страной. Они не допускают объединения стран пост-советской территории, у них для каждой отдельные программы. Кстати они и Россию приглашали участвовать в этом партнерстве. Но предлагали так: давайте ваш участок – это будет Калининградская область. Но Россия, к счастью для неё, не поучаствовала в этом мероприятии.

Деньги на это выделяют, людям нравится, вот сейчас Армения участвует, я общался с представителем Армении … ну там это замечательно, деньги просто дают, ну там надо отчет написать. Всего-навсего, отчет напиши, только надо жестко их требования выполнить. А требуют они так: дали часть, потом говорят, вот вы выполните, отчитаетесь, потом мы вам дадим следующую порцию. Так человек втягивается, у нас вон поколение выросло на грантах…

Но вернемся вновь к Украине. Вся эта мягкая сила начинает очень интенсивно костенеть. К тому времени, когда на выборах в 2004 году побеждает Янукович, честно говоря, уже поздно пить боржоми.

К тому моменту вся структура государственной власти настолько напичкана людьми, которые прошли через участие в работе неправительственных организаций, которые жили на гранты…

Валентин Филиппов: Аналогичная ситуация была и на последних украинских выборах?

Александр Дудчак: Знаешь, задачи меняются. Если в начале 2000-х это еще была борьба за овладение умами в масштабах общества, за установление контроля над ветвями государственной власти, над государственными институтами, то сейчас идет профилактика, но не профилактика болезни, а профилактика здоровья, чтобы, не дай Боже, где-то не появились очаги здравого смысла и выздоровления. Идет просто поддержание тех структур, которые до сих пор там по мозгам ездят. Но уже сформирована за пять лет и система госвласти …

Валентин Филиппов: Да и карательная система.

Александр Дудчак: И карательная система. Вот, спасибо что напомнил. Когда ЦРУшники сидели уже на Владимирской, то к 2011 году, уже буквально через год после смены оранжевой на власть адекватную все же, Сорос и Freedom House писали, что работать стало практически невозможно. СБУ не дает работать. И тогда с Владимирской товарищи «партнеров» все-таки отселили под предлогом того, что места и так не хватает, а у вас там огромное посольство на Танковой. Так что шли бы все на Танковую.

Надо отдать должное, что попытки свернуть деятельность «партнеров», которые совсем уж распоясались и на обеденный стол все время норовили ноги положить, были по мере возможностей.

Ну, это все, опять же, контролировалось и осуждалось и в СМИ, и в интернет сообществах, и в 2010 году Соросом был организован мониторинг «100 дней действий власти», как модель управления формируется, как проводятся реформы. Постоянно идет мониторинг деятельности государственной власти с попыткой оказывать давление, чтобы власть работала в правильном для них направлении.

Валентин Филиппов: Я так понимаю, что, если задаться Украину из этого всего выдернуть, – то только физической силой. Зачистить её от этих организаций, выселить, депортировать их к чертовой матери за пределы Украины и потом начинать денацификацию.

Александр Дудчак: Российскую Федерацию, конечно, должно настораживать, что отработана очень интересная технология, круче чем с Гуайдо получилось. Не обязательно действовать силовыми методами, надо работать гражданским обществом. Люди тоже ведь понимают… Есть военный сбор, который идет в чей-то личный карман, и кому-то просто нужна «агрессия» – не будет России, будут инопланетяне.

Но давайте еще немного недавней истории. В 10-11 году на западные деньги на Украине запускают программу для беднейших слоев населения. Мол, вы не должны жить в условиях правового нигилизма, мы и для вас сделаем программу. Окучивают даже тюрьмы. Критика власти, что «условия содержания заключенных недопустимы». Специальные программы по продвижению легких наркотиков.

Валентин Филиппов: Да, метадоны пошли.

Александр Дудчак: Работа с тюрьмами дала свой эффект, потому что, если помнишь, было такое, что условно-досрочно освобожденных было порядка 23 000 – 24 000, но при условии, что они пойдут воевать на Донбасс. Ну а что людям, помародерствовать, конечно можно. Им сидеть в камере или можно «Яйки, млеко, курки», пограбить, это за счастье было. Так что в этом плане они тоже подготовили почву неплохую.

Ну, ещё была такая интересная программа «Открытое правительство». Правительство должно действовать открыто, все тендеры на поверхности, ничего не должно скрываться.

У государства есть свои секреты, не все нужно выпячивать на поверхность. Но с 2011 года Украина уже не могла от этого отвертеться, потому что все идет по инерции. Вы за здоровье дельфинов? – Я за здоровье дельфинов. Подпишись. – Подписал. Потом говорят, вы знаете, вам нужно закрыть ваш химкомбинат, ваше металлургическое производство. Ну и что, что оно дает вам значительную статью экспорта? Вы же подписали что вы за дельфинов. А наши эксперты говорят, что именно эти предприятия, которые дают вам львиную долю прибыли, они вредят дельфинам.

Вот по такой схеме продавливались очень многие инициативы, которые просто парализовали работу общества. И к 2013 году вся эта расплодившаяся толпа неправительственных дармоедов, она довела до того, что бороться с ними было крайне сложно.

И, исходя из того, что все-таки руководство страны пыталось договариваться, в надежде, что мы все-таки не Ливия, не другие страны, не Ирак, и мы со своим народом сможем договориться… И, вроде бы, уровень жизни растет и курс валюты стабилен, 3 года не меняется, чего вам ещё надо? Трусов? Ну, так поедь себе купи в Вене труселя, не трать на билеты на оперу.

Валентин Филиппов: Яе задал вопрос: «Как от этого всего можно избавиться? Взять их за шкирку, выкинуть?». Ты говоришь: «Нет, надо работать с народом», а затем опять рассказываешь, в какую жопу мы зашли. И ничего нельзя сделать, потому что их много, и они работают. Я задам вопрос ещё раз: «Так что с ними делать? Взять за шкирку и выкинуть нахрен с Украины всех?».

Александр Дудчак: Tы знаешь, многие из тех, кто были активны, они уже уехали, они не захотели наслаждаться плодами своей победы, хотя я бы их не отпускал …

Валентин Филиппов: А этих поймать и привезти назад.

Александр Дудчак: Да, поймать, привезти назад, но единственное что, Ганапольского заставить жить на Украине …

Валентин Филиппов: Он уже язык выучил.

Александр Дудчак: Я все-таки думаю, что пути мирной трансформации Украины в страну, которая идет по пути стабильного развития, которой она была до конца 2013 года, не взирая ни на какие проблемы, все-таки можно и мирным путем. И народ трезвеет все-таки.

Валентин Филиппов: Ты становишься москвичом … «Все будет хорошо, мы им скидку на газ дадим, и они прозреют».

Александр Дудчак: Да, есть такое заблуждение в отношении Белоруссии. Чего им не хватает, если они столько зарабатывали на реэкспорте? И беда такая и с Украиной была. Когда Черномырдин говорил: «У нас нет проблем, у нас 30% рост товарооборота». Не решаются проблемы общества ростом товарооборота и ростом ВВП, в том числе, и даже ростом зарплат.

Я к чему? Можно работать. И с обществом в направлении просвещения и нужно создавать неправительственные организации …

Валентин Филиппов: Дармоедов этих кормить?

Александр Дудчак: Надо с этим работать просто-напросто, и рост уровня жизни не избавляет страну от цветного переворота. Потому что есть вполне рабочая прикладная теория о проведении революции, в которой говорится, что революции замечательно делаются и на стадии экономического роста государства. Здесь есть связь с совершенно другими явлениями в обществе, но даже при росте экономики можно вполне сломать любое государство. Была бы задача и неспособность этого государства сопротивляться.