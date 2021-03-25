Пехота российского здравоохранения переиграла американских снайперов

25.03.2021, Москва, Олег Кравцов

в интервью «Известиям» рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов, отвечая на вопрос, что можно назвать главным достижением российского здравоохранения в плане борьбы с ковидом.

«Во-первых, кардинально были пересмотрены регламенты разработки вакцин. Если раньше это занимало годы, то сейчас за счет использования новых технологий и за счет административных ресурсов и политической воли удалось сократить эти сроки от нескольких лет до нескольких месяцев», – сказал медик.

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Также он обратил внимание, что в России смогли мобилизовать систему здравоохранения для борьбы со случаями массовых заболеваний.

«В той же Америке система здравоохранения очень хорошо заточена под решение проблемы конкретного пациента. Если же ситуация становится массовой, то эта система просто-напросто рушится, как показала практика. Либо она настолько дорогая, что люди едут в больницу, когда уже стало совсем плохо. По армейской аналогии, американская система здравоохранения — это снайпер, который замечательно решает локальные задачи. Когда же идет широкомасштабная война — нужна пехота. И это именно массовая система здравоохранения — то, что помогает нам справляться с новой угрозой», – резюмировал Ризванов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вакцина «Спутник V» триумфально становится новым символом страны, а портфель заказов уже превосходит сумму поступлений в бюджет РФ от продажи оружия.