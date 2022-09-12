Пенкин готов приехать в Крым, но не на Донбасс

12.09.2022  20:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 107
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Культура, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Певец Сергей Пенкин, которому Украина запретила въезд на свою территорию после выступления в Крыму, готов приехать на полуостров еще раз.

Об этом он заявил в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Певец Сергей Пенкин, которому Украина запретила въезд на свою территорию после выступления в Крыму,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Я музыкант, человек творческий, я выступаю там, куда приглашают. И сейчас бы поехал в Крым», – сказал Пенкин.

Вместе с тем, певец признался, что на Донбасс он приехать не готов.

«Я не еду на Донбасс. Мне тяжело там выступать будет. Среди этой разрухи, этих людей петь. Я считаю, что это кощунство. Это будет очень больно. Я понимаю, что выступали и на полях сражений в Великую Отечественную войну. Я не знаю, я пока еще не готов ответить на этот вопрос», – ответил Пенкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть