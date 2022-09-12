Пенкин готов приехать в Крым, но не на Донбасс

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Новости Украины

Певец Сергей Пенкин, которому Украина запретила въезд на свою территорию после выступления в Крыму, готов приехать на полуостров еще раз.

Об этом он заявил в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я музыкант, человек творческий, я выступаю там, куда приглашают. И сейчас бы поехал в Крым», – сказал Пенкин.

Вместе с тем, певец признался, что на Донбасс он приехать не готов.

«Я не еду на Донбасс. Мне тяжело там выступать будет. Среди этой разрухи, этих людей петь. Я считаю, что это кощунство. Это будет очень больно. Я понимаю, что выступали и на полях сражений в Великую Отечественную войну. Я не знаю, я пока еще не готов ответить на этот вопрос», – ответил Пенкин.