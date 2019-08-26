Пенсионеров заманивают на Майдан в Сербии бесплатными бутербродами

26.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Митинги прозападной оппозиции в Сербии, практически сошедшие на нет минувшей весной, вновь увеличивают свою массовость – возможно, причиной стало окончание сезона отпусков и возвращение вождей местных майданщиков с отдыха на море за границей. Так или иначе, но в субботу в Белграде оппозиционерам удалось собрать достаточно многолюдную акцию – по разным оценкам, на шествие вышло несколько сотен человек. Организаторы дали понять, что дальнейшем делают ставку на привлечение к протестам пенсионеров.

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Митингующие собрались в 38-й раз вечером, у Теразийского фонтана в Белграде. На этот раз был привлечен новый оратор – военный отставник Миле Делич, бывший пилот истребителя, который обижен на власть из-за нерешенного квартирного вопроса, сообщает издание Informer.

«Нужно будить и привлекать пенсионеров. Но как это сделать? Для этого понадобится миллион бутербродов», – поделился Делич своими соображениями по поводу увеличения числа митингующих.

Колонна оппозиции, скандируя призывы к бойкоту выборов, направилась к отелю «Бристоль», который принадлежит министерству обороны (там проживают бывшие военные, оставшиеся без жилья). Там протестующие зажгли файеры.

(Местные СМИ отмечают, что обида военного – дело понятное, только вот казус в том, что жилье он не смог получить в то время, как нынешние лидеры оппозиции находились во власти. Именно нынешний спонсор протестов – олигарх Драган Джилас был тогда мэром Белграда, и именно он отказался решить вопрос с жильем военным. Неужели у подполковника отказала память? Или все намного более прозаично?).

Следует отметить, что объединяющая практически все оппозиционные движения коалиция «Союз за Сербию» на днях объявила о том, что входящие в нее партии будут с интервалом в неделю объявлять о бойкоте парламентских выборов, назначенных на весну 2020 года. Похоже, это связано с тем, что социологи прогнозируют неоспоримый успех партии президента Александра Вучича и сохранение нынешней правящей коалиции.

Партия свободы и справедливости Драгана Джиласа, согласно последней имеющейся информации, планирует объявить бойкот 1 сентября.