Пентагон недоволен скоростью эвакуации американцев с Украины

15.02.2022  10:58 (Мск), Москва
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Дзен, Политика, США, Украина
Новости Украины

Олег Кравцов ) – Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы вывезти своих граждан с Украины

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос, как обстоят дела с эвакуацией членов семей американских дипломатов с Украины.

Олег Кравцов ) – Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы вывезти своих граждан с...

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«Эта работа все еще продолжается… Явно не с той скоростью, которой мы довольны. Но мы не потеряли фокус — мы не уменьшили нашего сильного желания — получить их — доставить их в безопасное место», – сказал представитель минобороны США.

Он затруднился сказать, сколько времени может понадобиться для окончательной эвакуации.

«Я бы поостерегся давать вам оценку. Если бы у нас был полный контроль, это было бы несколько месяцев назад. Но у меня просто нет оценки для вас. Я могу только заверить вас, что это не забыто, и что эти члены семьи предприняли преднамеренные согласованные усилия, чтобы поступить правильно и добраться в безопасное место здесь, в Соединенных Штатах», – ответил Кирби.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Пентагон не исключил, что граждан США с Украины будет эвакуировать 82-я воздушно-десантная дивизия.

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