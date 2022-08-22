Пентагон похвалил Украину за «мастерское использование HIMARS на поле боя»

22.08.2022  09:07 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

США наблюдают «полное и абсолютное отсутствие прогресса у российских военных на поле боя», а Украина «искусно использует HIMARS».

Такие заявления сделал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США во время брифинга, где объявили о новом пакете военной помощи Украине на 775 млн долл.

США наблюдают «полное и абсолютное отсутствие прогресса у российских военных на поле боя», а...

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«Прямо сейчас я бы сказал, что вы наблюдаете полное и абсолютное отсутствие прогресса у россиян на поле боя», – сказал чиновник Пентагона, добавив, что украинские силы по мнению американцев, используют Javelins и HIMARS очень эффективно.

«Мы видим, как Украина мастерски использует HIMARS на поле боя. Эта способность вести огонь на дальние дистанции изменила – действительно изменила динамику на поле боя. Поэтому мы хотим убедиться, что Украина имеет стабильный поток боеприпасов для удовлетворения потребностей, и это то, что мы делаем этим пакетом», – добавил представитель Пентагона.

Так, по его словам, «мы предоставляем дополнительные боеприпасы для системы HIMARS».

Накануне в Пентагоне объявили, а президент США Джо Байден согласовал и «делегировал Государственному секретарю полномочия… направить до 775 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку для оказания помощи Украине».

За новый пакет помощи Байдена уже поблагодарил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Высоко ценю предоставление очередного пакета американской военной помощи на 775 млн долл. Спасибо Джо Байдену за это решение! Мы сделали еще один важный шаг для победы над агрессором. Украина будет свободной!» – заявил Зеленский в Twitter.

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