Перебежчик из ВСУ поделился сведениями о катастрофическом положении украинской армии

16.08.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Военнослужащий ВСУ Виталий Красозов, недавно перешедший на сторону ДНР, был незаконно затащен в ряды украинской армии и отправлен воевать в Донбасс.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель УНМ ДНР республики Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На военную службу он был призван из Мариуполя, но в прохождении срочной службы ему было отказано, так как не окончил 10-11 классы и имел проблемы со здоровьем. Однако мариупольский военный комиссариат не выполнил план по набору на контракт, и не прошедшему отбор на срочную службу гражданину Красозову настоятельно предложили пойти на контрактную службу в ВСУ. При этом, как оказалось, для поступления на контрактную службу – ни состояние здоровья, ни уровень образования для военкома не имело никакого значения», – сказал он.

Красозов рассказал защитникам Донбасса, как и где проходил военную службу. По его словам, единственное, чем приходилось заниматься всушнику – это уборка территории, чистка канализации и несение нарядов.

Кроме того, по прибытии в воинскую часть Виталий Красозов сразу столкнулся с дедовщиной и издевательствами со стороны боевиков батальона «Айдар».

«Со слов Виталия, материальное и техническое обеспечение в 53 бригаде крайне неудовлетворительное. Количество исправной автомобильной и бронированной техники не превышает 30% от общей численности. Помимо ценных разведывательных сведений, Красозов любезно передал нам служебные документы, полученные им от одного из знакомых, проходящего службу в штабе 53 бригады, которые подтверждают сказанное и наглядно демонстрируют реальное положение дел в соединении», – добавил Басурин.

Офицер ДНР подчеркнул, что, согласно полученным сведениям, уровень укомплектования обычного самого престижного и боеспособного подразделения – разведывательной роты – в 53 бригаде ВСУ составляет всего 54% от штата.

«Из-за низкого уровня укомплектованности, саперами в инженерно-саперное отделение назначаются номера расчетов из минометной батареи, а санинструктором стал стрелок-зенитчик зенитного-ракетного взвода. Вот именно из-за такого подбора личного состава, а точнее его отсутствия, украинские боевики подрываются на собственных минных заграждениях, а медики не могут оказать раненым помощь и спасти им жизнь», – резюмировал Басурин.