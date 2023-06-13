«Перед армией не поставлено конкретных задач» – генерал о проблемах СВО

Владимир Гладков .  
13.06.2023 20:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Российская армия не в состоянии закончить Специальную военную операцию, потому что ей поставлены слишком нехарактерные для Вооружённых сил задачи.

Об этом в интервью журналисту Павлу Иванову заявил генерал-полковник Леонид Ивашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия не в состоянии закончить Специальную военную операцию, потому что ей поставлены слишком...

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«С началом СВО чётких задач поставлено не было. Задач, которые должна выполнять армия, не было чётко поставлено.

Представьте, вот полк, в Гороховецком районе стоит. У командира три пакета – один по учебной тревоге. Открываешь, там приказано – привести в боевую готовность, вывести в такой район, занять там исходное положение для учений.

И два боевых пакета, как правило. Один пакет открываешь, там приказано провести денацификацию Гороховецкого района. Второй – провести демилитаризацию. И что ты из этого поймёшь? Может быть, евреев или кавказцев выселить? Тогда должно быть написано. Демилитаризация – что, охотничьи ружья собирать?

Постановка задач, не характерная для Вооружённых сил. А им такую задачу ставят», – считает генерал.

Он подчеркнул, что ход самой СВО вызывает множество вопросов.

«Нас учили, что в том же наступлении нужно обходить укреплённые пункты, населённые пункты, и прежде всего – города. А ведь Бахмут в советское время был построен для того, чтобы выдержать ядерные взрывы, мы готовились к обмену ядерными ударами.

Там сотни километров подземных путей, складские помещения, помещения для жилья, и так далее. И сегодня – кому эта «Азовсталь» нужна, разрушенная до последнего кирпичика? Кому этот Бахмут нужен?

И сейчас есть такая вероятность, не дай Бог украинцы вернут этот Бахмут. И что, опять пойдём? Одни развалины, обойдите уже, ни жителей, никого нет. И поэтому непонятно, за что мы воюем», – добавил Ивашов.

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