Перед Донбассом открывается абсолютно новый горизонт развития

09.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Повышение пенсий и зарплат в ДНР до уровня Ростовской области оживит экономику молодого государства и даст серьезную пищу для размышлений жителям подконтрольных Украине территорий.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал известный российский журналист и военкор Андрей Бабицкий.

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«Конечно, решение об увеличении зарплат очень сильно повлияет на благосостояние не только людей, но и процветание края. Появятся живые деньги, это благоприятно отразится на развитии бизнеса, производства, торговли. Все показатели существенно вырастут.

В общем представление на той стороне о том, что здесь царствует нищета и никакой перспективы у людей, живущих в народных республиках нет, украинцам придется корректировать. Страна, которой Россия помогает, получает совершенно неожиданный горизонт развития, абсолютно новый. И здесь есть над чем задуматься.

Украина, которая ориентирована Запад, продолжает нищать с небывалой скоростью, теряя при этом колоссальное количество промышленных активов, наукоемкие отрасли. А здесь наоборот – все возрождается. Две народные республики теснейшими узами связаны с Российской Федерацией. Нужно быть совсем недалеким человеком, чтобы не увидеть здесь прямую связь.

Есть о чем задуматься господам украинцам, и есть над чем поразмышлять, что сыграло на руку странам, находящимся на постсоветском пространстве: ориентация на Запад и евроинтеграция или дружеские родственные отношения с Россией», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что к 1 января 2022 года уровень пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих ДНР будет поэтапно увеличен до уровня Ростовской области.