Выборы
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09.04.2019
 
Вооруженные силы, НАТО, Политика, США, Украина
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Перед вторым туром на Украину перебрасывается элитный американский спецназ

В преддверии второго тура президентских выборов на Украину прибудет полторы сотни американских спецназовцев.

Об этом в своем блоге сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По информации дипломата, речь идет о военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии армии США “Кричащие орлы”.

“Кричащие орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом. Недавно как раз говорили о важности военного стратегического партнерства Украины и США с начальником штаба Армии США, которого Президент США Дональд Трамп предложил на должность главы Объединенного комитета начальников штабов – отважным и опытным четырехзвездочным генералом Марком Милли. Убедился – это боевой генерал слов на ветер не бросает”, – заявил Чалый.

Ранее “ПолитНавигатор” сообщал, что НАТО планирует принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в Черном море.

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