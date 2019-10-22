22.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Закарпатье, Общество, Политика, Россия, Украина
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Перед Зеленским замаячил особый статус Закарпатья

Закарпатье станет следующим регионом Украины, который вслед за Донбассом потребует себе особый статус.

Об этом в эфире интернет-канала NewsFront заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Украине нужна конфедерализация, которая подразумевает больше прав и свобод регионам, чем в унитарном и даже федеральном устройстве.

«Если, все-таки, Украину продавят, а европейские лидеры и Трамп достаточно серьезно давят на Зеленского, чтобы мирный процесс был завершен, и если Россия жестко отстоит условия, чтобы – ну, не любит Украина слово федерализация, пускай это будет конфедерация.

Чтобы были права у Донбасса конфедерации – то, как подразумевается, армия, своя милиция, своя судебная система, своя экономика и, может даже две денежных единицы, право вето по политическим вопросам, то, естественно, за Донбассом пойдут другие регионы.

И Закарпатье, наверное, будет одним из первых регионов, который будет требовать для себя такие же полномочия», – предрек Царев.

Напомним, В 2018 году Закарпатский облсовет выступил в поддержку реализации итогов референдума 1991 года о предоставлении региону автономии. Бывший в то время губернатором региона Геннадий Москаль заявил, что результаты референдума будут отменены в суде как незаконные.

Накануне в одном из телеэфиров он признал, что Украина чуть не потеряла регион.

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