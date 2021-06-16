16.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, США
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Переговоры между Байденом и Путиным длятся гораздо дольше запланированного

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом длятся гораздо дольше...

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом длятся гораздо дольше запланированного.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил российский телеведущий Евгений Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переговоры проходят за абсолютно закрытыми дверями. Ни одной утечки из виллы за всё время переговоров не было. Ни о повестке, ни о том, договорились о чём-либо стороны, или нет.

Уже мы понимаем, что переговоры длятся дольше, чем положено, несмотря на то, что Байден опоздал на 9 минут. тем не менее, запланированные переговоры уже длятся на 40 минут дольше положенного. И встреча в расширенном составе началась позже запланированного.


Хорошо это или плохо – будем судить, когда получим хоть какие-то результаты этой встречи», – сказал он.

Евгений Попов также рассказал, в каком настроении находились участники переговоров перед их началом.

«Что можно сказать – Байден был в хорошем настроении, Путин – в деловом настроении. Лаврову не терпелось уже приступить к работе, он посматривал на часы, потому что видели, как безобразно себя вёл американский пул», – отметил журналист.

Он добавил, что это очень редкое явление – когда во время переговоров не происходит ни одной информационной утечки об их содержании.

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