Переговоры между Байденом и Путиным длятся гораздо дольше запланированного

16.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом длятся гораздо дольше запланированного.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил российский телеведущий Евгений Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Переговоры проходят за абсолютно закрытыми дверями. Ни одной утечки из виллы за всё время переговоров не было. Ни о повестке, ни о том, договорились о чём-либо стороны, или нет.

Уже мы понимаем, что переговоры длятся дольше, чем положено, несмотря на то, что Байден опоздал на 9 минут. тем не менее, запланированные переговоры уже длятся на 40 минут дольше положенного. И встреча в расширенном составе началась позже запланированного.

Хорошо это или плохо – будем судить, когда получим хоть какие-то результаты этой встречи», – сказал он.

Евгений Попов также рассказал, в каком настроении находились участники переговоров перед их началом.

«Что можно сказать – Байден был в хорошем настроении, Путин – в деловом настроении. Лаврову не терпелось уже приступить к работе, он посматривал на часы, потому что видели, как безобразно себя вёл американский пул», – отметил журналист.

Он добавил, что это очень редкое явление – когда во время переговоров не происходит ни одной информационной утечки об их содержании.