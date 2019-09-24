Переизбранный мэр «третьей столицы» не собирается менять свою команду

24.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть, одержавший победу на муниципальных выборах, во второй раз вступил в должность градоначальника.

Сегодня в Государственном концертном зале Локоть дал присягу на верность городу и пообещал продолжить начатые им ранее преобразования.

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«Я, Локоть Анатолий Евгеньевич, вступая в должность мэра города Новосибирска, торжественно обещаю: справедливо осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагать все способности на пользу жителей города Новосибирска», – заявил градоначальник.

В комментарии журналистам он подчеркнул, что не намерен кардинально менять свою политику и продолжит то, что было заложено им и его командой в первый срок.

«Я не планирую кадровые перестановки, сложился костяк команды. Мои заместители, на мой взгляд, успешно работают и справляются со своими обязанностями. Кто не хотел работать или выбрал другую работу – тот двинулся своим путем», – отметил локоть.

Присутствовавший на инаугурации губернатор Новосибирской области Андрей Травников похвалил мэра за проделанную работу во время первого срока и пообещал поддержку со своей стороны.

«Я не раз говорил, что развитие региона невозможно без развития его столицы. Это также и подтверждение правильности вашего взвешенного подхода к общественно-политическому развитию региона, подтверждение того, что политические амбиции вторичны на фоне решения важных стратегических задач развития региона», – сказал Травников.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что коммунист Анатолий Локоть, мэр третьего по численности населения города России – Новосибирска, переизбрался на новый срок, победив в первом туре, набрав более 50% голосов.